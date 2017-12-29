56.7 % نمو صادرات أبوظبي غير النفطية في أكتوبر

سجلت قيمة الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي نمواً قياسياً خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 56.7%، وبلغت 2.87 مليار درهم مقارنة بنحو 1.83 مليار درهم خلال أكتوبر 2016.

ووفقاً لتقرير «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي أكتوبر 2017» الذي أصدره مركز «إحصاء أبوظبي» فقد انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في أكتوبر الماضي بنسبة طفيفة بلغت 3% وبلغت 14.34 مليار درهم مقارنة بنحو 14.77 مليارات درهم في أكتوبر 2016، رغم ارتفاع الصادرات غير النفطية.

وذلك نتيجة انخفاض قيمة تجارة إعادة التصدير بنسبة 23.8% إلى 2.23 مليار درهم خلال أكتوبر 2017 مقارنة بنحو 2.93 مليار درهم في أكتوبر 2016، وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 7.8% إلى 9.24 مليارات درهم خلال أكتوبر 2017 مقارنة بنحو 10.02 مليارات درهم في أكتوبر 2016.

وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2017، نحو 133.8 مليار درهم مقابل 141.3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من 2016 بانخفاض 5.3%.