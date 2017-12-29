5 % ضريبة على رسوم عدد من خدمات غرفة دبي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على رسوم عدد من خدماتها، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2018، وفقاً لرسالة نشرتها الغرفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم غرفة دبي حزمة من خدمات الأعمال التجارية للشركات والتجار في دبي، من ضمنها إصدار شهادات المنشأ، وقد بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 465680 شهادة، بمعدل أكثر من 2500 شهادة منشأ يومياً، وقامت الغرفة خلال هذه الفترة بخدمة أكثر من 187,000 عميل،

فيما وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات الغرفة تجارة وصناعة دبي خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 146.7 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت للغرفة في هذه الفترة 8897 شركة، ما يرفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى نحو 210000 شركة كما في شهر يوليو 2017.

كما تقدم الغرفة خدمات أخرى تشمل توثيق المستندات التجارية ووثائق التصدير، وتقديم الخدمات القانونية، واستقبال الوفود ورجال الأعمال، وتقديم الدعم لمجموعات ومجالس الأعمال.