«اتصالات ديجيتال» تزوّد «كارس للأجرة» بتقنيات مراقبة ذكية للأسطول

أعلنت «اتصالات ديجيتال» أمس إبرام اتفاقية شراكة مع مجموعة «كارس للأجرة» لتزويدها بتقنيات المراقبة الذكية لأسطولها المكون من 2180 سيارة داخل إمارة دبي. ويعزز ذلك من معدلات الأمن والسلامة من خلال رصد ومراقبة حركة المركبات، بداية من نقطة الانطلاق وحتى مكان الوصول، بالإضافة الى شمولها على خاصية رصد توقيت محدّد الوصول المتوقع، الأمر الذي يعزز كفاءة الخدمة وتحسين تجربة العملاء.

وتأتي الاتفاقية تماشياً مع توجيهات هيئة الطرق والمواصلات في نشر تقنية كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة المعروفة بـ CCTV في جميع سيارات الأجرة بغرض تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة، وستقوم اتصالات ديجيتال» بتزويد أسطول المركبات بأنظمة الاتصال الآلي بين الأجهزة وإنترنت الأشياء وربطها في مراكز القيادة الرقمية.

وقال سلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»: تواصل اتصالات التزامها بتقديم أحدث التقنيات والحلول لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد هذا الالتزام عبر شراكتنا الجديدة مع «كارس للأجرة».