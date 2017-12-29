غرفة الفجيرة تنظم دورة عن إدارة الوقت وتحديد الأولويات

المصدر:
  • الفجيرة- البيان
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حضور كبير بالدورة في غرفة الفجيرة | من المصدر

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع دورة تدريبية حول إدارة والوقت وتحديد الأولويات حضرها سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة وأكثر من 70 مشاركاً من دوائر ومؤسسات القطاعين العام والخاص وذلك في فندق ميلينيوم الفجيرة مساء أول من أمس.

وتحدث في الدورة التدريبية الدكتور تامر عليوة من أكاديمية دبي لريادة الأعمال، حيث تناول بالتفصيل كيفية تنظيم الوقت خلال اليوم، وتوزيع ساعاته بناءً على النشاطات التي يقوم بها الإنسان، عن طريق تحديد وقت مناسب لكل نشاط.

وأكد محضر الدورة على أهمية تنظيم وقت الفراغ من خلال تحديد الأنشطة المهمة وترتيبها حسب أهمية الأنشطة.

برنامج

وأكد سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة أهمية الاستفادة من المعلومات التي تضمنتها الدورة. ونوه ببرنامج «بداية» بالغرفة للراغبين في تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة من الشباب، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر مكاتب مجهزة بوسائل الاتصالات وخدمة الانترنت.

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