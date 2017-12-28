250 ألف مسافر على رحلات «الإمارات» في الأيام المقبلة

تتوقع طيران الإمارات، أن تصل حركة المسافرين على رحلاتها، إلى أقصى ذروتها في الأيام القليلة المقبلة، مع نهاية 2017 وبداية 2018، حيث يفد إلى دبي أعداد كبيرة من الزوار، ليشهدوا احتفالات العام الجديد.

ووفقاً لأحدث أرقام الحجوزات، فإن أكثر من 250 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات طيران الإمارات، اعتباراً من اليوم وحتى مطلع العام الجديد، كما سيغادر على رحلات الناقلة، ما يزيد على 200 ألف مسافر، في حين تقدر أعداد الركاب العابرين (الترانزيت) في المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات، بأكثر من 350 ألف مسافر.

وسيبدأ تدفق الركاب المغادرين بعد ظهر يوم الاثنين 1 يناير 2018، ويستمر بوتيرة عالية في اليومين التاليين. ومع استمرار أعمال الطرق، الرامية إلى تحسين انسيابية حركة السير في محيط مطار دبي الدولي، وكثافة حركة السيارات على الطرق الرئيسة في دبي خلال هذه الفترة من العام، فإن طيران الإمارات، تنصح عملاءها بالوصول مبكراً إلى مطار دبي الدولي، لإنهاء إجراءات سفرهم واللحاق برحلاتهم في الوقت المحدد.

وتفتح كاونترات طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر، قبل 6 ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء هذه الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة، خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوفر للعملاء أيضاً، إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم، وتسليم أمتعتهم على 16 كاونتراً، ضمن مواقف السيارات خلال 24- 6 ساعات قبل موعد الإقلاع.

وينصح الركاب بالالتزام بوزن الأمتعة اليدوية المسموح به، حيث يجب ألا يزيد وزن كل قطعة على 7 كيلوغرامات للدرجة السياحية، و14 كيلوغراماً للدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وسيقوم الموظفون بفحص وزن الأمتعة اليدوية عند نقاط مختلفة، قبل أن يصعد المسافرون إلى الطائرة.

كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى رقم 3، اختيار تسليم أمتعتهم في واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية، أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع.

عائلات

أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات، مناطق لإنهاء إجراءات السفر، تحتوي على 20 كاونتراً، وتقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2. وتوفر الناقلة في صالاتها بمطار دبي الدولي، أماكن للعب الأطفال، كما تتيح للعائلات في جميع الدرجات، إمكانية الاستفادة من أولوية الصعود إلى الطائرة.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون، لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.