عام حافل وإنجازات متعددة لسوق دبي الحرة 2017

تستعد سوق دبي الحرة، مع قرب انتهاء عام 2017، لإسدال الستار على موسم ناجح آخر، شهدت خلاله المؤسسة الرائدة عالمياً في قطاع تجزئة المطارات، تطورات هامة، وإنجازات متعددة، قادتها لتحقيق مزيد من التقدم. يأتي ذلك، فيما تتوقع السوق أن تسجل مبيعاتها 1.9 مليار دولار في نهاية هذا العام.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم في فبراير الماضي، شهادة تقدير إلى سوق دبي الحرة في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس دبي العطاء.

وخلال شهر مارس، وقّعت سوق دبي الحرة ودبي العطاء، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم الجهود والأعمال الخيرية في كلا الكيانين، من خلال برامج مؤسسة دبي العطاء بعيدة المدى، الداعمة لتمكين الأطفال والشباب في الدول النامية.

وفي أبريل، احتفظت سوق دبي الحرة بلقب «أفضل مؤسسة تجزئة سفر في مطار للعام»، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة «ديوتي فري نيوز انترناشيونال»، للتميز في قطاع تجزئة السفر، الذي أقيم في لندن بالمملكة المتحدة.

كما فازت بجائزة أبرز الداعمين للمسؤولية الاجتماعية المؤسساتية من الدورة السادسة لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة، التي عقدت في دبي. وفازت للمرة السادسة عشر، بجائزة «أفضل مطار للتسوق في سوقه الحرة»، خلال حفل توزيع جوائز بزنس ترافيلر ميدل إيست.

وفي مايو، صنف تقرير أصدرته مجلة آرابيان بزنس، سوق دبي الحرة، ضمن أكثر 30 شركة مثيرة للإعجاب بدول التعاون. وفازت السوق للمرة السابعة عشر، بجائزة «متجر تجزئة السفر للعام في الشرق الأوسط»، خلال حفل توزيع جوائز مجلة «ديوتي فري نيوز إنترناشيونال» آسيا باسيفيك.

ونالت السوق جائزة صناعة التجزئة في فئة الأسواق الحرة، من جوائز القمة الاقتصادية والاجتماعية الإماراتية الهندية لأشهر العلامات التجارية العالمية 2016-2017. وخلال أكتوبر، حصلت السوق الحرة للمرة الثامنة، على جائزة «مؤسسة تجزئة المطارات في مكان واحد للعام»، خلال حفل توزيع جوائز فرونتيرز بمدينة كان الفرنسية.

كما افتتحت السوق رسمياً متجرها الجديد بـ «دبي باركس آند ريزورتس» بمنطقة ريفرلاند دبي. وفي نوفمبر، فازت السوق للمرة الحادية عشرة بجائزة «أفضل متجر سوق حرة»، مقدمة من ناشري مجلة جلوبال ترافيلر (جي تي) الأميركية، المتخصصة في شؤون السفر.

احتفال



خلال الشهر الجاري، احتفلت سوق دبي الحرة، بالذكرى 34 لتأسيسها، حيث أطلقت بهذه المناسبة، عرض تخفيضات بنسبة 25 % على مجموعة واسعة من السلع، لمدة ثلاثة أيام، وبلغ إجمالي المبيعات خلال الأيام الثلاثة، 54 مليون دولار.