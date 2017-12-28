شركة ميرال تعيّن «بام» مقاولاً لتطوير «ياس أرينا»

أعلنت شركة ميرال أمس تعيين شركة بام إنترناشيونال مقاولاً رئيسياً لتطوير ميدان ياس أرينا وساحة البلازا ومجموعة متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي المجاورة المخطط لها، ضمن مشروع ياس باي. وبدأ العمل على «ياس أرينا» مطلع العام الجاري، ومن المقرر أن ينتهي العمل مع نهاية عام 2019، وهو جزء من مشروع «ياس باي» في القسم الجنوبي من جزيرة ياس، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بتكلفة 12 مليار درهم. وينسجم مخطط المشروع مع رؤية «ميرال» الرامية إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة عالمية ترفيهية للعائلات. وعند اكتماله، من المتوقع أن يغدو «ياس باي» من أبرز الوجهات البحرية وأكثرها حيوية في المنطقة.

وستشكل «ياس أرينا» المغطاة بالكامل مع هيكل قابل للتعديل، لاستيعاب الفعاليات بسعات مختلفة تصل إلى 18 ألف شخص، نقطة محورية رئيسية في مشروع «ياس باي» وأول ميدان متعدد الأغراض في أبوظبي، يلبي أذواق مختلف زوار الإمارة المحليين والدوليين، وذلك عبر استضافة العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحية والاقتصادية. وقد اختارت «ميرال» شركة «فلاش» للترفيه الرائدة في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات لتشغيل «ياس أرينا».

وتم تصميم «ياس أرينا»، بحيث تتكامل مع ساحة عامة مكشوفة مجهزة بمدرج مخصص لاستضافة المزيد من الفعاليات، إلى جانب أكشاك للتسوق وفعاليات وأنشطة خارجية في الهواء الطلق. وتنتشر متاجر التجزئة على بعد خطوات من الساحة العامة، ما يوفر للزوار باقة واسعة من خيارات التسوق، ابتداء من الأدوات الرياضية وصولاً إلى الأجهزة الإلكترونية، كما يحتضن ميدان «ياس أرينا» 6 مطاعم، ومقهيين، و3 منافذ للمأكولات الجاهزة.