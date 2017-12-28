3 إماراتيين ضمن قائمة «بلومبيرغ» لأثرياء العالم

ضم مؤشر أثرياء العالم 2017 الصادر عن بلومبيرغ أمس 500 ملياردير، بينهم 3 من الإمارات، تصدرهم ماجد الفطيم الذي بلغ صافي ثروته 6.36 مليارات دولار، بزيادة 15.9 مليون دولار، وحل في المركز 256.

وبلغ صافي ثروة عبد الله الغرير 5.22 مليارات، بزيادة 6.6 مليون دولار، وحل في المركز 362، وبلغ صافي ثروة حسين سجواني 4.96 مليارات دولار، بزيادة 23.8 مليوناً، وفقاً لأحدث تصنيف، وحل في المركز 385.

وعلى الصعيد العالمي، ازدادت ثروة أغنى الناس على وجه الأرض تريليون دولار في 2017، أي أكثر من 4 أضعاف مكاسبهم العام الماضي، في ظل تجاوز أسواق الأسهم الانقسامات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتصل إلى مستويات قياسية. وبحسب المؤشر، حقق مؤسس «أمازون» جيف بيزوس أعلى المكاسب، وبلغت 34.2 ملياراً، مطيحاً بمؤسس «مايكروسوفت» بيل غيتس عن مكانه بصفته أغنى رجل في العالم.

وبلغ صافي ثروة بيزوس، التي أضافت 100 مليار دولار، حالياً 99.6 مليار دولار مقارنة بـ91.3 ملياراً لـ«غيتس»، وحل ثالثاً واربن بوفيت بثروة 85 مليار دولار، وأرمانسيو أورتيغا رابعاً بثروة 75.6 ملياراً، وحل خامساً مارك زوكيربيرغ بثروة 72.6 ملياراً.