ما هي الخدمات التي ستخضع لضريبة "المضافة" في شركة العين للتوزيع؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تبدأ شركة العين للتوزيع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها بنسبة 5% اعتباراً من 1  يناير 2018  وذلك بناءً على المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة .2017

وأخطرت الشركة عملائها على موقعها الإلكتروني برسالة جاء فيها:

متعاملنا العزيز، بناءً على المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركة العين للتوزيع بنسبة 5% اعتباراً من 1  يناير 2018. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aadc.ae

وستخضع خدمات استهلاك الطاقة والمياه ومعظم الخدمات التي تقدم عنها فواتير للسعر القياسي لضريبة القيمة المضافة.

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