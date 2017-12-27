ما هي الخدمات التي ستخضع لضريبة "المضافة" في شركة العين للتوزيع؟

تبدأ شركة العين للتوزيع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها بنسبة 5% اعتباراً من 1 يناير 2018 وذلك بناءً على المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة .2017
وأخطرت الشركة عملائها على موقعها الإلكتروني برسالة جاء فيها:
متعاملنا العزيز، بناءً على المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركة العين للتوزيع بنسبة 5% اعتباراً من 1 يناير 2018. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aadc.ae
وستخضع خدمات استهلاك الطاقة والمياه ومعظم الخدمات التي تقدم عنها فواتير للسعر القياسي لضريبة القيمة المضافة.