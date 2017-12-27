«اقتصادية دبي» تصدر 616 رخصة تاجر إلكتروني

أصدرت اقتصادية دبي 616 رخصة ضمن فئة «التاجر الإلكتروني»، وهي مبادرة مخصصة لترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إطلاقها في شهر مارس الماضي.

وبحسب بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي، سجل كل من شهر يوليو وأكتوبر أكبر عدد من الرخص الجديدة للتاجر الإلكتروني بواقع 93 رخصة جديدة لكل منهما ، فيما حل شهر ديسمبر ثانياً بـ 65 شهر، يليه أغسطس وسبتمبر في المرتبة الثالثة بواقع 62 رخصة جديدة في كل شهر، وحل شهر نوفمبر رابعاً بـ 60 رخصة جديدة.

تخصصات المشاريع

وبلغ عدد الأنشطة التجارية المتاحة لرخصة التاجر الإلكتروني 158 نشاطاً، مع إتاحة 10 أنشطة للرخصة الواحدة على أن تكون الأنشطة متناسقة ضمن نفس الفئة. ومع وجود 2164 نشاطاً تجارياً ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية لاقتصادية دبي، تشكل أنشطة التاجر الإلكتروني 7.3% من إجمالي الأنشطة التجارية المتوافرة للأعمال في دبي.

وخلال 2017، استحوذ نشاط تحضير الحلويات والسكاكر على النسبة الأكبر من أنشطة رخص التاجر الالكتروني بواقع 110 رخصة، يليه بيع الوجبات الخفيفة الذي سجل 100 رخصة، فيما حل نشاط تحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها ثالثاً بـ 79رخصة، يليه تحضير العصير رابعاً بـ 78 رخصة، فيما حل تحضير الحلوى والحلويات الشعبية خامساً بـ 76 رخصة وجاءت تجارة العطور ومستحضرات التجميل في المرتبة السادسة بـ 70 رخصة.

تجارة

وسجلت تجارة الملابس الجاهزة النسائية 64 رخصة فيما سجل نشاط بيع الشطائر 69 رخصة، أما نشاط بيع المثلجات فسجل 58 رخصة.

وتم إصدار 49 رخصة لنشاط تجارة الهدايا و46 رخصة لتجارة العود والبخور والطيب بالإضافة إلى 44 رخصة لنشاط تجارة الحلي من غير المعادن الثمينة، و44 رخصة لتجارة الملابس الجاهزة، إلى جانب 41 رخصة لتجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، و37 رخصة لتجارة أدوات ولوازم التجميل والعناية الشخصية، بالإضافة إلى 35 رخصة لخياطة الملابس النسائية وتطريزها و32 رخصة لنشاط الإدارة التسويقية، و32 رخصة لتجارة ملابس الأطفال.

وتم إصدار 30 رخصة تاجر إلكتروني ضمن نشاط خياطة العباءات النسائية وتطريزها، و24 رخصة ضمن نشاط تجارة الأحذية، فيما تم إصدار 22 رخص لكل تعهدات الحفلات والمناسبات الترفيهية، إدارة العلاقات العامة، خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ونشاط الوسيط التجاري.

فيما تم إصدار 21 رخصة لكل من تجارة مستلزمات الملابس ونشاط «مجمع للتعامل الإلكتروني»، أما خدمات الضيافة فشهدت إصدار 20 رخصة، وتم إصدار 20 رخصة ضمن كل من تجارة الصابون و مستحضرات العناية بالشعر، تجارة الملابس العربية، وتجارة المنسوجات والأقمشة.

خدمات

وأصدرت اقتصادية دبي خلال العام الجاري 19 رخصة تاجر الكتروني ضمن نشاط خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و18 رخصة لكل من تجارة الملابس الجاهزة الرجالية وتعهدات تنظيم حفلات الزفاف والاعراس، بالإضافة إلى 17 رخصة لكل من نشاط «إعداد وتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات».

ونشاط «تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الانترنت)»، إلى جانب 15 رخصة ضمن كل من «تصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال» و«خدمات التصميم الفني للمطبوعات».

أنشطة إضافية

وتشمل الأنشطة التجارية الأخرى المتاحة لرخص التاجر الإلكتروني كلاً من تصوير الحفلات والمناسبات الشخصية، وخدمات وتعهدات ترفيهية، وتنظيم المعارض وإدارتها، وخدمات التدوين الإلكتروني، وتجارة البطانيات والمناشف والمفارش المنزلية، وتجارة الملابس الداخلية، وتجارة الشموع، وتجارة الهواتف المتحركة ولوازمها.

وتجارة أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو، وتجارة الملابس والأزياء الرسمية، و«شغل علب الهدايا والمجوهرات»، بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي، والحفر على المنتجات المعدنية وتجارة الزهور والنباتات الصناعية إلى جانب تعهدات إنتاج بطاقات التهنئة والدعوة وتوزيعها، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وإدارتها وتنظيم عروض الأزياء.

وعمل المنحوتات والمشغولات التجميلية للعروض الخاصة، بالإضافة إلى تجارة البراويز والصور واللوحات الفنية و تجارة التحف الفنية وتجارة الساعات وقطع غيارها، وتجارة لعب الأطفال، و تجارة منتجات البلور (الكريستال)، وشغل التحف والأدوات والأواني التقليدية والتراثية، والحفر على الزجاج والبلاستيك، وتجارة المقتنيات والقطع والأعمال الفنية الأصلية، وتجارة المنكهات ومكسبات الطعم.

كما تتضمن أنشطة رخص التاجر الالكتروني كلاً من تجارة مستلزمات الحاسب الآلي ومعالجة البيانات و تجارة نظم وبرامج الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال وشغل براويز الصور واللوحات الفنية وطباعة البطاقات والمغلفات وتجارة آلات وادوات التصوير ولوازمها وتجارة أفلام ومواد التصوير الفوتوغرافي وتجارة الأثاث المنزلي وتجارة البن (القهوة).

وتجارة الحلويات و الشوكولاتة وتجهيز أدوات العرض وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وتجارة الشاي، وتجارة المستحضرات الصيدلانية غير الدوائية وتجارة الملابس الرياضية وتجارة لوازم وأدوات الرحلات وتصميم الأزياء والملابس وتنفيذ المطبوعات التجارية وتسويقها وخدمات تنضيد الحروف للمطبوعات.

جنسيات

ومن حيث توزيع جنسيات رخص التاجر الإلكتروني، حل المواطنون أولاً بين أصحاب الرخص حيث استحوذوا على 561 رخصة، يليهم السعوديون بـ 25 رخصة و البحرينيون بـ 16 رخصة،.

وتم إصدار 9 رخص لرواد أعمال من سلطنة عمان و 5 رخص لكويتيين. واستحوذت المرأة على 56.7 % من إجمالي رخص التاجر الإلكتروني الصادرة خلال 2017 بواقع 349 رخصة، مقابل 43.3% حصة الرجل من إجمالي الرخص بواقع 254 رخصة.

حماية المستهلك

وفي خطوة نوعية لدعم الثقة والمصداقية للمشاريع، تم إضافة شعار حماية المستهلك إلى مواقع التاجر الإلكتروني المرخصة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية من أجل توفير الحماية للمستهلك وتعزيز ثقته بهذه المواقع، خاصة أن المعاملات تتم الكترونياً عبر التعاقد عن بعد ولا يكون المنتج محل التعاقد بين يدي المستهلك.

لذا حرصت دائرة التنمية الاقتصادية على حماية المستهلك في هذه الفئة من المعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق الإنترنت وقد تتجاوز أنشطتها حدود الدولة ما يتطلب توسيع نطاق الحماية القانونية للمستهلك.

ميزات وفوائد

وتعنى مبادرة التاجر الإلكتروني بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لممارسة أعمالهم التجارية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اقتصادية دبي على تحقيق العديد من الفوائد يأتي في مقدمتها تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، بالإضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

ويأتي ذلك في إطار حرص حرص اقتصادية دبي على تقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في دبي من مختلف الشرائح، إلى جانب تعزيز سهولة مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية لمشاريعهم في دبي.

كما هدفت الدائرة من وراء هذه المبادرة إلى استحداث أنشطة اقتصادية جديدة ذات جدوى اقتصادية لممارسة العمل التجاري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفر رخصة التاجر الإلكتروني العديد من الامتيازات لأصحابها، ومن أبرزها معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم. كما يسهل البرنامج إمكانية البحث عن المشروع من خلال نوع النشاط أو الإسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري لجميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة، وبالتالي فتح قنوات للوصول إلى عملاء جدد.

اتفاقيات وفعاليات نوعية لدعم التجار

حرص قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي على دعم نمو وتوسع مشاريع التاجر الالكتروني من خلال حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات والشركات التجارية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والمعارض لإتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم وأعمالهم.

فخلال شهر أغسطس الماضي، وقع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون بالشراكة مع كل من: تعاونية الاتحاد، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو. وتنص اتفاقية تعاونية الاتحاد على تخصيص مساحات عرض لمنتجات أصحاب مشاريع من رخصة التاجر الالكتروني في مختلف منافذ البيع الخاصة بفروع تعاونية الاتحاد.

فيما تنص اتفاقية «دو» على تقديم عروضات حصرية تشمل باقات بيانات واتصال هاتفية وغيرها من المزايا التي تمكن أصحاب رخص التاجر الالكتروني من زيادة التواصل مع عملائهم وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتسويق رواد الأعمال من أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

ما يؤكد ذلك حرص اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشاريعهم في إمارة دبي.

وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من: عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وسهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد.

و أحمد علي بو رحيمة ـ النائب الأول لرئيس العلاقات الحكومية في دو إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والمدراء التنفيذيين لكل من اقتصادية دبي ومؤسساتها، وتعاونية الاتحاد، و دو. وشهدت منصة الصالة الذكية بقرية الأعمال في اقتصادية دبي عقب توقيع الاتفاقية عرضاً لعدد من مشاريع التاجر الإلكتروني.

كما قام القطاع بترخيص 46 رخصة تاجر إلكتروني بدون رسوم لأصحاب المشاريع، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة «اماراتك» و«مؤسسة دبي للمرأة».

وجاءت هذه الخطوة احتفالاً باليوم الوطني، والتي تظهر دعم أبناء الوطن وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، من أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ما يؤكد ذلك حرص اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشاريعهم في إمارة دبي.

كما وقع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي اتفاقية تعاون مع شركة الوصل لكرة القدم لدعم وتسويق الشباب رواد الأعمال من أصحاب رخص التاجر الإلكتروني. وبموجب الاتفاقية قام نادي الوصل بتخصيص مساحات عرض «معرض» لمنتجات أصحاب مشاريع من رخصة التاجر الإلكتروني خلال فترة مباريات النادي في مقره. و

جاءت هذه المبادرة في إطار حرص القطاع ونادي الوصل على دعم وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشاريعهم في إمارة دبي.