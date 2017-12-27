قوة الطلب تنعش مبيعات العقارات في دبي خلال 2018

توقعت شركة جرين سيتي العقارية في دبي انتعاشاً كبيراً للمبيعات العقارية خلال العام المقبل بفعل قوة الطلب على عقارات الإمارة من المستثمرين المحليين الأجانب، بفعل العائد الاستثماري الكبير على عقارات دبي الذي يصل إلى 12%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جرين سيتي العقارية رعد سلمان «سجلت عقارات دبي في العام الجاري نمواً كبيراً من حيث الشراء حيث تجذب العوائد الكبيرة على الاستثمار التي تصل إلى 12 % متفوقة على أسواق عالمية وإقليمية».

وأضاف أن سوق عقارات دبي تشكل إحدى أهم أسواق المنطقة نتيجة بيئة العمل الممتازة والدعم الكبير الذي يحظى به قطاع العقارات من قبل الجهات المعنية فدبي تتوفر علي تشريعات عقارية مرنة وجذابة وتضمن حقوق المستثمرين والمطورين والمستأجرين.

ولذلك نرى الاهتمام العالمي بقطاع عقارات دبي من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تعرفها السوق المحلية، مضيفاً أنه من المتوقع ازدياد الاستثمارات وارتفاع المبيعات بالتزامن مع قرب اكسبو 2020.

عقود

وأكد رعد سلمان أن جرين سيتي للعقارات التي تأسست في 2010 تقوم بعمل كبير في الوساطة العقارية من خلال العقود التي وقعتها مع شركات التطوير العقاري المهمة في دبي مثل عزيزي للتطوير العقاري وشوبا ودماك.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة جرين سيتي بأن الطلب على الإيجارات كان كبيراً جداً العام الجاري حيث سجل نمواً فاق 10 % مقارنة مع 2016 من ناحية الطلب بينما شهدت الأسعار استقراراً عند المستويات العام الماضي، لافتاً إلى أن الطلب مرده ارتفاع عدد السكان وزيادة عدد القادمين الجدد إلى دبي للعمل وأيضاً المعروض الكبير في السوق والذي يلبي جميع متطلبات شرائح المجتمع.وتوقع ارتفاع الطلب على التأجير العام المقبل مع دخول العديد من الوحدات العقارية الى السوق المحلي.