طرح الوحدات السكنية في «حي وصل» للإيجار

أعلنت وصل للعقارات، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن طرح الوحدات السكنية في «حي وصل»، المشروع المتميز بسماته التراثية في منطقة نايف بديرة للإيجار. ويتناغم المشروع مع مهمة وصل الهادفة للحفاظ على التاريخ الغني للمدينة، كما يأتي بعد إطلاق سوق حي وصل في العام 2015.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «يجسد مشروع حي وصل التزامنا في وصل بالحفاظ على تراث الإمارات، كما يعكس جهودنا لإبرازه من خلال بث المزيد من الحيوية والنشاط في المناطق القديمة من دبي.

ويعد حي وصل مزيجاً مثالياً من الماضي والحاضر، في الوقت الذي يلبي مختلف احتياجات السكان، حيث إن المرحلة النهائية من المشروع تتضمن مساكن ومحلات تجارية ومكاتب. وبهذه الطريقة، يمكننا الوفاء بمهمتنا الهادفة إلى الارتقاء بالسوق العقاري في دبي، وتوفير كافة الخيارات التي تتوافق مع مختلف شرائح عملائنا».

مرافق حديثة

ويقدم حي وصل للمقيمين في تلك المنطقة وزوارها مزيجًا أصيلاً من العمارة الإماراتية التقليدية، مع توفير مجموعة واسعة من المرافق الحديثة. ويشتمل المشروع أيضًا على شقق سكنية تتراوح من الاستوديوهات وحتى الشقق من ثلاث غرف زوّد بعضها بغرفة للخادمة، وتتراوح مساحاتها من 495 إلى 2,529 قدماً مربعاً.

وحظيت كل وحدة بتشطيبات جميلة تم تنفيذها بدقة متناهية باستخدام أفضل أنواع الأرضيات وشبكة الغاز المركزية، فضلاً عن الكثير من المرافق المريحة، بما في ذلك حمام السباحة وغرف التخزين وخدمات الأمن، كما توجد صالة رياضية بأعلى المستويات، والكثير من المحلات التجارية والخيارات المتنوعة من المطاعم والمقاهي.

وخصص الطابق الأرضي من المشروع للمساحات التجارية التي يمكنها استيعاب 15 مطعمًا ومقهى، و23 محلاً للتجزئة تتراوح مساحتها من 516 إلى 1,011 قدماً مربعاً، وتكون جميعها مجهزة بالكامل لتلبية مختلف احتياجات أنشطة التجزئة. ويكون المجال مفتوحاً أمام التجار لاختيار الإطلالة على الشارع، كما يمكنهم الاستفادة من تلك المنطقة الحيوية التي تمتاز بالحركة النشطة في بيئة سكنية وتجارية متكاملة.

مساحات التجزئة

وتأتي مساحات التجزئة الجديدة لتكمل سوق حي وصل الحالي، حيث يحصل الزوار هناك على كل ما قد يحتاجون إليه من تلك المحلات التي تبيع المنتجات التراثية وأخرى متنوعة.

ويضم حي وصل أيضاً أربعة طوابق من المساحات المخصصة للمكاتب الحديثة تتراوح بين 689 إلى 1,356 قدماً مربعاً، تتناسب مع احتياجات الشركات.