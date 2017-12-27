%38 نمو واردات البرازيل من السماد العضوي من العالم العربي

أشادت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» (ABCC) بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والعالم العربي، وسط النمو المطّرد في حجم التبادل التجاري. جاء ذلك عقب إعلان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات البرازيلية عن نتائج الإحصائيات الأخيرة، والتي أظهرت ارتفاع قيمة الواردات البرازيلية من السماد العضوي من العالم العربي، لتصل إلى 5.9 ملايين طن في الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2017.

وتمثل حصة العالم العربي 24.4% من إجمالي حجم واردات البرازيل من السماد العضوي من دول العالم، والتي بلغت 24.2 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن «الجمعية الوطنية البرازيلية للأسمدة» (Anda). وبالمقابل، شهدت الواردات البرازيلية العالمية من السماد العضوي زيادة بنسبة 8.2 في المئة.

وقال الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ«الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن «وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات البرازيلية»، التي تم تجميعها من قبل «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والعالم العربي، وهو ما ينعكس في نمو حجم واردات البرازيل من السماد العضوي من العالم العربي بنسبة 38% على أساس سنوي.

ونتوقع من جانبنا مواصلة النمو المطّرد على صعيد التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام المقبل. ونتطلع قدماً إلى استكشاف واعتماد طرق جديدة لتسهيل وتعزيز الأنشطة الداعمة لعجلة النمو، فضلاً عن دعم الأهداف التنموية المشتركة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

وأفادت التقارير بأنّ البرازيل قامت بشراء 626,830 طناً من السماد العضوي من الدول العربية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، بزيادة 20.7 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي المغرب والسعودية في مقدمة أبرز الأسواق العربية الرئيسية للبرازيل، تليها الإمارات ومصر وسلطنة عُمان والجزائر والبحرين والكويت ولبنان وتونس والأردن. الجدير بالذكر أن إنتاج البرازيل من السماد العضوي بلغ 7.57 ملايين طن من بداية العام الجاري حتى الآن.