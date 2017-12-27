«نستله» تركب ألواحاً كهروضوئية في مصانعها بدبي

وقعت شركة «نستله» اتفاقيات مع شركتي «يلو دور إنرجي»، المزود المتخصص لحلول الطاقة الشمسية مع خيار الشراء في دبي، و«أليك للطاقة» مقاول الطاقة الشمسية المعتمد من هيئة كهرباء ومياه دبي، لتركيب ألواح كهروضوئية توفر مصادر للطاقة المتجددة لثلاثة مواقع صناعية لشركة «نستله» في دبي، وتساهم في خفض ستة آلاف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وذلك بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتنص العقود الموقعة على تركيب وتشغيل ألواح شمسية كهروضوئية والمحافظة على توليد طاقة شمسية إجمالية تزيد عن 7 ميجاوات في مصنع شركة «نستله» الشرق الأوسط في دبي الجنوب، ومصنع «نستله» في دبي، ومصنع نستله ووترز في مجمع الصناعات الوطنية.

واتخذت «نستله» هذه الخطوة في إطار التزامها بـ «RE100»، المبادرة العالمية المشتركة للشركات الكبيرة للالتزام باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في عملياتها.

وانسجاماً مع مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، لتشجيع الأفراد والشركات على تركيب ألواح الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة، لتوليد الكهرباء واستخدامها في الموقع ونقل الفائض إلى شبكة الكهرباء التابعة للهيئة.

ويتيح نموذج الاستئجار مع خيار الشراء الذي تقدمه شركة « يلو دور إنرجي» لشركة «نستله» الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة الشمسية، بدون الحاجة إلى استثمار رأس مال مقدماً، كما يمكّن «نستله» من المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية، فضلاً عن تقليل التكلفة.

جهود

وأشاد سعيد محمد الطاير بهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها تدعم جهود الهيئة المشتركة مع القطاع الخاص في مجال الحفاظ على البيئة والتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، تحقيقاً لأهداف مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة دعماً لمبادرة «دبي الذكية» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأضاف الطاير: «نثمن جهود «نستله» في تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة، والتزام الشركة بتحقيق الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة».

وقال إيف منجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «نستله الشرق الأوسط»: «يعتبر تعزيز الريادة على مستوى التغير المناخي وإثراء موارد الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها، أحد أبرز التزاماتنا تجاه المجتمع في الشرق الأوسط، وسيتم تلبية ذلك بشكل أكبر قريباً حيث إن مصانعنا في دبي ستقلل إلى حد كبير من انبعاث الغازات الدفيئة».

استفادة

ومن جانبه أشار جيرمي كرين الرئيس التنفيذي لشركة «يلو دور إنرجي»: «تساعد « يلو دور إنرجي» الشركات مثل «نستله» على تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة عبر إبرام عقود التأجير مع خيار الشراء، حيث نستثمر وندير ونشغل محطات الطاقة الشمسية بهدف زيادة إنتاج الطاقة وتلبية احتياجات عملائنا منها».

وأضاف جيمس ستيوارت، المدير العام لشركة «أليك للطاقة»، الشركة التي تم التعاقد معها لتنفيذ أعمال التصميم، والهندسة، والمشتريات، واستكمال البناء وفق جدول زمني يستهدف نهاية عام 2018: «قام فريق عمل شركة «اليك للطاقة» بتقديم تصميم مبتكر وفعال يلبي طموحاتها، بهدف تحقيق أهداف شركة «نستله» الطموحة على صعيد الطاقة المتجددة.