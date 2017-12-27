حلّت دبي ضمن أفضل المقاصد السياحية الشتوية في العالم في قائمة مجلة «كوندي ناست ترافيلر» العالمية للعام الجاري.

وقالت المجلة في أحدث أعدادها إن الشمس مشرقة في دبي طوال العام وتتمتع بشواطئ ممتدة وتقدم خدمات سياحية على مستوى عالمي من خلال فنادق تحمل معظم العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة.

وأشارت «كوندي ناست ترافيلر» إلى شواطئ جزيرة نخلة جميرا التي تقع عليها باقة من أفضل وأفخم الفنادق العالمية التي تناسب العطلات العائلية موضحةً أن دبي لا تحتضن فقط أبراجاً ذات واجهات زجاجية أو مراكز تسوق عملاقة، بل هناك سوق دبي القديم الذي يحمل عبق التاريخ والحضارة والثقافة التقليدية، إلى جانب حلبة تزلج على الجليد في مدينة صحراوية.

وأضافت المجلة أن الإمارة لم تغفل الاهتمام بالجوانب الفنية والثقافية، حيث يحتضن حي دبي للتصميم ومنطقة القوز، اللتين لفتا انتباهاً عالمياً على المستوى الفني ويعدان بمثابة المنارة الفنية والثقافية بالمنطقة لافتةً إلى أن قائمة أفضل المقاصد السياحية الشتوية في العالم ضمت جزر كناري والمالديف وبولونيزيا الفرنسية وموريشيوس وبالي والجزر التايلاندية.