دقيقة حاسمة تزيد فاتورة المطاعم ليلة رأس السنة

تتضاعف أسعار المطاعم في منطقة «الداون تاون» بدبي ليلة رأس السنة الميلادية نتيجة الإقبال الكبير من الزوار على التواجد في هذه المنطقة الحيوية المطلة على برج خليفة في مثل هذا الوقت من العام للاحتفال باستقبال العام الجديد ومتابعة العروض النارية والفعاليات العالمية المبهرة لتقفز فاتورة الأسعار في الكثير من المطاعم إلى مستويات قياسية للطاولة، حيث يمكن أن تجاوز 3000 درهم.

لكن المثير ليس فقط في ارتفاع فاتورة المطاعم في ليلة رأس السنة حيث سيشهد الحساب ارتفاعاً إضافياً يصل الى 150 درهماً حال تم طلب الفاتورة بعد منتصف الليل، وذلك مع بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، التي تشكل 5% من مجمل قيمة الفاتورة.

وبعبارة أخرى فإن سعر الدقيقة في بعض هذه المطاعم، وتحديداً الدقيقة التي تفصل بين عامي 2017 و2018، أي بين الساعة 11:59 و00:00 قد تصل الى 150 درهماً، حيث تدخل الضريبة حيز التطبيق في الإمارات بعد منتصف ليلة 31 الجاري، ومع بدء الساعات الأولى من 2018، وهذا الرقم مرشح للنقص أو الزيادة بحسب القيمة الإجمالية للفاتورة الأصلية.