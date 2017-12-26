2.4 مليار درهم أرباح «إعمار للتطوير» في 11 شهراً

حققت شركة إعمار للتطوير أرباحاً عائدة على المساهمين قدرها 2.44 مليار درهم، أو ما يعادل 0.61 درهم للسهم الواحد، وذلك في الفترة من 1 يناير إلى 20 نوفمبر 2017.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أمس، أنها حققت أرباحاً قدرها 343.4 مليون درهم خلال الفترة من 1 أكتوبر 2017 حتى 20 نوفمبر 2017. كما كشفت الشركة عن تسجليها إيرادات في تلك الفترة قدرها 1176.5 مليون درهم. وأعلنت الشركة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى 2017.

والتي أظهرت تحقيق أرباح قدرها 2.10 مليار درهم، مقابل 1.596 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2016. وفي جلسة 22 من نوفمبر الماضي تم إدارج أسهم شركة «إعمار للتطوير» بسوق دبي المالي، ليكون ثاني إدارج بدبي خلال عام 2017، وذلك بعد شركة «أورينت يو إن بي تكافل للتأمين».

والتي تم إدراجها في يونيو الماضي. وقامت إعمار العقارية في وقت سابق بطرح 20% من أسهم إعمار للتطوير العقاري، ما يعادل 800 مليون سهم، من إجمالي الأسهم المصدرة والبالغة 4 مليارات سهم، وذلك للأفراد حتى 13 نوفمبر، ومن 2 نوفمبر إلى 15 نوفمبر الماضي للمؤسسات.