مسؤولون: موازنة عجمان 2018 تعزز النمو والازدهار

أشاد المسؤولون في حكومة عجمان باعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة الإمارة لعام 2018، مؤكدين أن الموازنة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي في عجمان وتعد بتحقيق الأمنيات والطموحات لكل المواطنين، إذ تركز على المجالات التي تؤثر إيجابياً في الحياة.

وأشاد المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجهود حكومة عجمان في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى لتضمن نمو واستدامة كافة القطاعات الاقتصادية والسياحية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وغيرها.

نهضة

واكد ان اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 سيعزز استكمال مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الامارة، الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع مؤشرات الاداء الاقتصادي لإمارة عجمان وجعلها بيئة جاذبة تتميز بالمقومات المتنوعة لخدمة الأعمال.

وأشار إلى ان اعتماد الموازنة بنفقات قدرها 1.367 مليار درهم، وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017، يؤكد حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية للإمارة الامر الذي ينعكس على نمو القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين.

الازدهار الاقتصادي

ومن جانبه قال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان يأتي المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018، والصادر عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ليمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي في عجمان، استناداً إلى أسس متينة قوامها الابتكار والاستدامة.