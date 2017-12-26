التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يشهد نمواً متسارعاً

أعلنت شركة «الظاهري جونز اند كلارك» عن نمو بنسبة 73% في تسجيلات ضريبة القيمة المضافة لعملائها، وتتوقع الشركة زيادة إضافية في العدد خلال شهر ديسمبر الجاري، ومع العد التنازلي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال محمد فتحي، المدير العام لشركة «الظاهري جونز اند كلارك»، الشركة المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية ومقرها دبي: «مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، أدركت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة أنه من المهم الاستعانة بخدمات وكلاء الضرائب المؤهلين قانونياً والاستشاريين لتجنب مخالفة قانون الضرائب، حيث يساعدهم ذلك على الوفاء بكامل التزاماتهم الضريبية، ويجعلهم مستعدين جيداً للمرحلة المقبلة من ضريبة القيمة المضافة».

ومن المقرر أن تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على السلع والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 1 يناير 2018. ومن خلال فريق من المتخصصين الضريبيين من ذوي الخبرة الواسعة، فإن شركة «الظاهري جونز اند كلارك» على استعداد لمساعدة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على الالتزام ومواكبة متطلبات ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف محمد فتحي: «نحن ملتزمون في «الظاهري جونز اند كلارك» بمساعدة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، ولعل الرقم القياسي في عدد الشركات المسجلة لدينا خير مثال على جودة خدماتنا ومدى التزامنا بتقديمها إلى عملائنا.

كمؤسسة رائدة، تركز شركة «الظاهري جونز اند كلارك» على تزويد العملاء بأفضل الخدمات المدعمة بالخبرة في مجال الأعمال والتكنولوجيا الرائدة». واختتم محمد فتحي حديثه قائلاً: «في حين أننا ساعدنا الشركات في دولة الإمارات على الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة، فإننا ننوّه باستعداد الشركات للوفاء بالالتزامات الضريبية هو فعلاً أمر يستحق الثناء».