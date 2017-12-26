«القيمة المضافة» 59% من المستهلكين حريصون على فواتير مشترياتهم

أظهر الاستطلاع اليومي لـ«البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» وفيسبوك والموقع الإلكتروني لـ«البيان» أن معظم المستهلكين بالدولة سيحرصون على الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتهم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة محلياً اعتباراً من بداية الشهر المقبل بواقع 5% على السلع والخدمات.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 59% من المستطلعة آراؤهم سيحرصون على الحصول على فواتير ضريبية لكافة مشترياتهم من بداية 2018 بينما بلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «تويتر» 67% من المستطلعة آراؤهم كما اتفق معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «فيسبوك» 68% من المستطلعة آراؤهم.

وقال 41% من المشاركين في الاستطلاع عبر البيان الإلكتروني و33% من المشاركين عبر «تويتر» و32% من المشاركين عبر «فيسبوك» إنهم لن يحرصوا على الحصول على فواتير ضريبية لكافة مشترياتهم بعد تطبيق الضريبة الجديدة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لن تحدد نموذجاً موحداً لشكل الفواتير الضريبية بالدولة مشيرة إلى أن هناك نحو 12 معياراً يجب توافرها إلزامياً في أي فاتورة ضريبية كما أن كافة الفواتير الخاصة بالأعمال الخاضعة للضرائب بالدولة يجب أن يكون مطبوعا عليها رقم التسجيل الضريبي إلزامياً اعتباراً من الأول من يناير المقبل موجهة الدعوة لجميع الأعمال التي لم تقم بالتسجيل حتى الآن إلى المسارعة بالتسجيل في أقرب فرصة حتى يتمكنوا من التجهيز من حيث إعداد الأنظمة والفواتير بعد الحصول على رقم التسجيل الضريبي لطباعته على جميع الفواتير.