1552 وحدة سكنية أنجزت في أبوظبي خلال الربع الثالث

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي 1552 وحدة فيما بلغ إجمالي عدد الوحدات المنجزة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1763 وحدة.

وأظهرت إحصاءات المباني المنجزة بالربع الثالث لعام 2017 التي أصدرها مركز "إحصاء أبوظبي" أمس أن إجمالي عدد المباني التي تم إنجازها بإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 1104 مبان مقابل 1066 مبان خلال الربع الثالث من عام 2016 بزيادة 38 مبنى بنمو 3.57 %.

ووفقا للإصدار الذي تناول إحصاءات المباني المنجزة في إمارة أبو ظبي خلال الربع الثالث من عام 2017 للأقاليم الثلاثة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

فإن متوسط كلفة البناء التقديرية للمتر المربع الواحد في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 2246 درهم لمساحات البناء من 300 متر مربع حتى 599 متر مربع و2580 درهم لمساحات البناء من 600 حتى 899 متر مربع و 2226 درهم لمساحات البناء من 900 حتى 1200 متر مربع و 2553 درهم لمساحات البناء الأكثر من 1200 متر مربع.

وتختلف الكلفة التقديرية حسب مساحة البناء الكليّة ونوع التشطيبات الداخلية المستخدمة والهدف من البناء فقد ترتفع كلفة المباني التي تستخدم للسكن من قبل صاحب البناء عن تلك المخصصة لغايات استثمارية.

استخدامات

وفيما يتعلق بتصنيف المباني المنجزة حسب نوع الاستخدام والإقليم أوضحت الإحصاءات أن عدد المباني السكنية المنجزة خلال الربع الثالث من عام 2017 بلغ 958 مبنى منها 527 في إقليم أبوظبي و420 في منطقة العين و11 في منطقة الظفرة.

فيما بلغ عدد المباني السكنية التجارية المنجزة خلال الربع الثالث 43 مبنى منها 9 في إقليم أبوظبي و 33 في منطقة العين و مبنى واحد في منطقة الظفرة وبلغ عدد المباني الصناعية المنجزة خلال الربع الثالث 49 مبنى منها 30 في إقليم أبوظبي و 18 في منطقة العين و مبنى في منطقة الظفرة.

مناطق

وفيما يتعلق بتوزيع المباني المنجزة حسب المناطق بكل إقليم أوضح التقرير أن 26.7% من عدد المباني المنجزة في إقليم أبوظبي تمركز في منطقة محمد بن زايد في حين أن 9.1 % من المباني المنجزة كانت في الشامخة و 7.4 % في مدينة خليفة و10.9 % في بني ياس و 45.9 % في باقي مناطق الإقليم في حين تركز 12.9% من عدد المباني المنجزة في إقليم العين في منطقة زاخر و 12.9 % من المباني المنجزة في الظاهر و 8 % في اليحر و4.8 % في الصاروج و 61.4 % في باقي مناطق الإقليم وتركز 72.2 % من عدد المباني المنجزة في منطقة الظفرة في مدينة زايد و 11.1 % من المباني المنجزة في ليوا و 5.6 % في طريف و5.6 % في الظفرة و5.6 % في السلع .

وكان إجمالي عدد الوحدات السكنية المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغ 1510 وحدات مقابل 1551 وحدة خلال الربع الأول من العام الماضي فيما بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017 نحو 1167 مبنى مقابل 977 مبنى خلال الفترة نفسها من عام 2016. فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال الربع الأول من عام 2017 نحو 703 مبان في إقليم أبوظبي و 784 في العين و23 في الظفرة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغ 467 مبان في إقليم أبوظبي توزعت بواقع 421 مبان سكنية و7 مبان سكنية تجارية و28 صناعية و8 مرافق عامة و3 تجارية موضحة أن عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغ 467 مبان في إقليم العين توزعت بواقع 633 مبان سكنية و15 مبنى سكني تجاري و9 مبان صناعية و10 مرافق عامة و3 تجارية.

ووفقا للإحصاءات فإن عدد المباني المنجزة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغ 30 مبنى في إقليم الظفرة توزعت بواقع 23 مبنى سكني و4 صناعي و2 مرافق عامة و1 تجاري.

المرافق العامة

أشارت مركز "إحصاء أبوظبي" إلى أن عدد مباني المرافق العامة المنجزة خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 33 مبنى منها 15 في إقليم أبوظبي و 14 في منطقة العين و4 في منطقة الظفرة وبلغ عدد المباني التجارية المنجزة خلال الربع الثالث 19مبنى منها 13 في إقليم أبوظبي و 5 في منطقة العين و1 في منطقة الظفرة وبلغ عدد المباني الزراعية المنجزة خلال الربع الثالث 2 أحدهما في إقليم أبوظبي والآخر في منطقة العين.