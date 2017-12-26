المُحكّم الطارئ يفصل في النزاعات خلال 15 يوماً

كشف عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز «تحكيم» في الشارقة أن المركز طور من قواعده ليتناسب مع التشريعات المحلية والدولية، وذلك من خلال إيجاد المُحكّم الطارئ، والذي يفصل في القضية المتنازع عليها، ووصلت إلى المركز خلال 15 يوماً.

مهنية

وأشار دعيفس إلى إمكانية إدارة الجلسات من خلال التواصل الإلكتروني مع المتعاملين معه، وذلك تيسيراً لهم وحفظاً لأوقاتهم من الهدر، مؤكداً أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يقدم خدمات عالية الدقة والمرونة والمهنية، إلى جانب فعالية منظومة الأتعاب المعتمدة.

وفعالية الفترات الزمنية اللازمة لإصدار الأحكام والقرارات في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى، وذلك بفضل المعايير التي يعمل المركز وفقاً لها من حيث سرعة وسهولة إجراءات العمل في حل المنازعات، وسرية جلسات المحاكمة والمحافظة على أسرار أطراف العلاقة، الأمر الذي دفع الكثير من المتنازعين للجوء إلى المركز للفصل في القضايا.

جاء ذلك خلال إبرام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) اتفاقية تعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، يقوم بموجبها مركز «تحكيم» بتقديم خدمات تسوية النزاعات عن طريق التحكيم التجاري على شركات ومؤسسات المنطقة الحرة المسجلة لدى «شمس».

وقد وقع الاتفاقية كل من عبدالله دعيفس، رئيس اللّجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وعبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين والتنفيذيين من كلا الجانبين.

آليات

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز «تحكيم»: «إن المركز سعى منذ انطلاقه إلى وضع وتطوير آليات وقواعد المركز التحكيمية، بالشكل الذي يلبي تطلعات مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وقطاعاتها، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المهنية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتطوير خبرات ومهارات المحكمين المسجلين لدينا، في سبيل الوصول بالمركز وخدماته إلى مستوى عالٍ من المهنية والجودة العملية، في سبيل دعم وتعزيز أداء مختلف قطاعات الأعمال على مستوى الإمارة والدولة».

كما أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة بينهما، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل، وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة المتعاملين معهما بكل فئاتهم، إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة من قبل الطرفين والرامية إلى تطوير ورفعة وازدهار إمارة الشارقة وقطاع الأعمال فيها.

من جهته، قال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام: «يسعدنا أن يكون مركز تحكيم حاضراً في مدينة الشارقة للإعلام، بهذه الصيغة القانونية التي تؤكد أهمية ومكانة المركز ودوره، ونحن على اطلاع بما يمتلكه المركز من مستويات متقدمة من الخبرة والكفاءة والمعرفة في مختلف المجالات القانونية، بما فيها خدمات تسوية النزاعات عن طريق التحكيم التجاري».

توعية

سيقوم مركز «تحكيم» بعمل حملات توعية تتضمن العديد من اللقاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات في النواحي القانونية، وخاصة في مجال حل وتسوية النزاعات عن طريق التحكيم إلى كل الشركات والمؤسسات المسجلة لدى «شمس»، إلى جانب توفير المواد المطبوعة والإلكترونية الخاصة بالتعريف بالتحكيم، وماهية التحكيم، والآليات المتبعة في تحكيم القضايا.