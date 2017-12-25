ضبط سلع مقلّدة لـ 34 علامة تجارية عالمية بـ 8 ملايين درهم في عجمان

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في "دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان" مؤخراً 38,571 سلعة مقلّدة لـ 34 علامة تجارية عالمية بقيمة إجمالية تقدر بـ 8 ملايين درهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وجاء ذلك خلال الحملتين التفتيشيتين لمفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بالتعاون مع "القيادة العامة لشرطة عجمان" وممثلي العلامات التجارية، تماشياً مع التزام الدائرة بمكافحة الغش التجاري وتأمين الأسواق الاستهلاكية بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك باعتبارها أولوية قصوى.



وأكّد ماجد السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية عجمان بأنّ الحملات التفتيشية مستمرة لمصادرة السلع المقلدة ومحاسبة المخالفين، في إطار توجهّات الدائرة لخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة تدعم النمو الاقتصادي، مجدداً الالتزام بفرض عقوبات رادعة من شأنها الحد من الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالغش التجاري، سعياً وراء تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية باعتباره حجر الأساس لإيجاد مناخ اقتصادي تنافسي آمن وداعم لمسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية.



وأضاف السويدي: "حرصنا على التعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان وممثلي العلامات التجارية العالمية لضبط ومصادرة البضائع المقلدة، والتي شملت ملابس وحقائب وإكسسوارات. ونتطلع قدماً إلى تكثيف جهود مكافحة الغش التجاري مع التركيز على تعزيز الوعي العام بمخاطر السلع المقلدة وتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، فضلاً عن مواصلة مراقبة جودة وسلامة المنتجات المعروضة في الأسواق وصولاً إلى أقصى درجات الأمان الاستهلاكي والاستثماري. كما يسعدنا تلقي الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري والممارسات السلبية عبر الرقم المجاني (80070) أو عن طريق البريد الإلكتروني