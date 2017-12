قالت طيران الإمارات في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إنها علقت رحلاتها من تونس وإليها بداية من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على تعليمات السلطات التونسية.

مزيد من التفاصيل لاحقا

Emirates will stop services between Tunis and Dubai, as instructed by the Tunisian authorities, with effect from 25 December 2017



