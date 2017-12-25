دبي تجمع الفخامة والتسوّق والرفاهية

ذكر تقرير حديث أن دبي تخطف أعين الجميع بأكثر العروض سخونة، بدءاً من الفخامة إلى التسوق بأسعار معقولة، من سحر الطبيعة إلى الثقافة، وأحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، وهي زاخرة دائماً بشيء جديد يجدر اكتشافه. إنها حقاً وجهة ملهمة كفيلة أن تجعل زيارتها حدثاً مميزاً للغاية.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة «جاكرتا ناو»: لقد حدثت تطورات مذهلة خلال الفترة الواقعة بين اكتشاف النفط للمرة الأولى بدبي في 1966 والآن فقد تطورت واقعياً من صحراء مجردة إلى وجهة تحتضن أطول مبنى في العالم في غضون عقود ، دبي، التي تمثل طموح دولة الإمارات لتكون «الأولى» في كل شيء، تبهر الكون دائما ببنى تحتية من الطراز العالمي الأول، ومعالم سياحية في المجالات كافة.

وأضاف التقرير : يجد العديد من الزوار دبي أخاذة بفضل تاريخها وثقافتها الإماراتية التي ما انفكت حية ولاكتشاف هذه الواحة العالمية الحقيقية، يجب أن تبدأ الرحلة في منطقة وسط المدينة، التي تعد موطناً لعدد من المعالم السياحية، بما في ذلك برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، حيث تبلغ 828 متراً، ونظراً لارتفاعه، سيكون البرج المكان المثالي للاستمتاع بمناظر المدينة الخلابة.

أما عين دبي، فستكون أكبر عجلة دوارة في العالم، والتي هي قيد الإنشاء حالياً على مشروع جزيرة بلو ووترز التطويري الجديد، جنباً إلى جنب مع العقارات السكنية والترفيه والتجزئة والضيافة، ونظام القطار الكهربائي وجسر المشاة، وشواطئ خاصة.وبرواز دبي، الذي يشكل حرفياً إطار الصورة، يشجع الزوار على النظر إلى جانبي المدينة، وتراثها ومستقبلها.