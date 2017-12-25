«إكسبو 2020 دبي» يفتح تسجيل الحرفيين

افتتح إكسبو 2020 دبي باب التسجيل للحرفيين والمصممين والفنانين، وذلك للتأهل كمنتجين مرخصين لتقديم حزمة من المنتجات بدءاً بالسجاد المصنوع يدوياً وصولاً إلى المنتجات المصنعة من وبر الإبل.

وقالت صفحة إكسبو 2020 دبي الرسمية على انستغرام : نبحث عن حرفيين ومصممين وفنانين ليشاركونا كمنتجين لديهم ترخيص رسمي لدى إكسبو 2020 دبي، ومساعدتنا في تقديم سلسلة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك السجاد المصنوع يدوياً والأثاث والسيراميك والأواني الخزفية والمنتجات المصنعة من وبر الجمال، بالإضافة إلى المنسوجات والمجوهرات.

ويمكن للشركات العاملة في القطاعات المذكورة التسجيل في بوابة العقود والمشتريات على موقع إكسبو 2020 دبي esource.expo2020dubai.ae.