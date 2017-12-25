«الاقتصاد» تستدعي موديلات من «مرسيدس بنز» نهاية الشهر

كشفت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء تشمل عدة موديلات من سيارات مرسيدس بنز طرز 2012-2017 اعتباراً من نهاية ديسمبر الحالي بالتعاون مع وكيلي مرسيدس بنز في الدولة وهما «مشاريع قرقاش» و«الإمارات للسيارات».

وأوضحت الوزارة أمس أن الاستدعاء يرجع إلى تأكد شركة «دايملر ايه جي» المصنعة لسيارات مرسيدس من وجود بعض العيوب الكهربائية في السيارات المشمولة بالاستدعاء في الفئات « A-» و« C-» و« E-»، والفئات « GLC» و» GLA» و « CLA» نموذج 176,204,205,207,212,117,156,253 من طراز 2012-2017. وأوضحت أن هذه العيوب قد تؤدي إلى انتفاخ الوسائد الهوائية للسائق بدون سبب، وتفعيل الرسالة التحذيرية في مجموعة العدادات إلى جانب مصباح التحذير الأحمر للوسادة الهوائية.

مشيرة إلى أن مشاريع قرقاش والإمارات للسيارات بدأتا بالفعل بالتنسيق مع الوزارة إبلاغ العملاء ببدء حملة فحص لجميع السيارات المعيبة المشمولة بالاستدعاء التي تم استيرادها لأسواق الإمارات على أن يتم إعفاء الفحص من أي رسوم.