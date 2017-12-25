جزيرة ياس تحصد 17 جائزة إقليمية وعالمية خلال عام 2017

رسخت جزيرة ياس مكانتها في قطاع صناعة الترفيه كوجهة مختارة لعديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم من خلال حصولها على أكثر من 17 جائزة مرموقة استحقتها عن وجهاتها ومدنها الترفيهية لهذا العام.

وتعليقاً على هذه الإنجازات قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «استحقت جزيرة ياس هذه الجوائز المرموقة على المستويين المحلي والعالمي، تقديراً لتميز معالمها ووجهاتها الترفيهية هذا العام، حيث يعكس هذا الإنجاز ما تقدمه جزيرة ياس لإسعاد زوارها من خلال توفير مجموعة واسعة من التجارب الشيقة التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة وكافة الزوار من مختلف الأعمار.

وأثبتت هذه الجوائر مجدداً المكانة التي تحتلها الجزيرة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية الرائدة والمفضلة على مستوى العالم، متميزة بنخبة من فنادق الخمس نجوم وأرقى المطاعم وأشهر العلامات التجارية، فضلاً عما تحتضنه من فعاليات رياضية وترفيهية فريدة».

معالم متنوعة

وتشهد جزيرة ياس حالياً قرابة 25 مليون زيارة كل عام، وتسعى لزيادة هذا العدد ليصل إلى 48 مليون زيارة بحلول عام 2022 من خلال معالمها المتنوعة والفعاليات التي تستضيفها والمدن الترفيهية التي تطورها.

وأضاف الزعابي: «مع اقتراب نهاية العام الحالي، تسجل جزيرة ياس سنة 2017 إحدى أنجح السنوات حتى الآن، متطلعين إلى تحقيق مزيد من النجاحات خلال العام المقبل. وكما تعودنا، سنسعى إلى إسعاد الزوار من خلال نخبة من الفعاليات والمعالم الترفيهية والمفاجآت المتنوعة، والتي ستشجع الزوار بلا شك على زيارة جزيرة ياس دوماً».

وحصلت ياس ووتروورلد أبوظبي، حديقة الألعاب المائية الوحيدة في العالم ذات التصميم الإماراتي، على الجائزة الذهبية عن فئة «حديقة الألعاب المائية للعام» من مجلة موذر بيبي آند تشايلد 2017.

بالإضافة إلى جائزتي الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي «إيابا» - جوائز Brass Ring Award في فئة «الطعام والشراب» و«الموارد البشرية»، كما تم تصنيف ياس ووتروورلد كواحدة من أفضل 10 حدائق مائية في الشرق الأوسط وفقاً لاختيارات المسافرين من موقع تريب أدفايزور TripAdvisor، وضمن أفضل 10 حدائق مائية في العالم في قائمة مجلة كوندي ناست ترافيلر.

وحصل عالم فيراري أبوظبي الذي يضم الإفعوانية الأسرع في العالم هذا العام على تصنيف مرموق من جوائز السفر العالمية كأفضل مدينة ترفيهية رائدة في الشرق الأوسط لعام 2017، بالإضافة إلى حصوله على شهادة التميز من موقع تريب أدفايزور TripAdvisor، نظير محافظته على مرتبة متقدمة في الموقع الإلكتروني المعروف.

تكريم

من جهتها، حصلت حلبة مرسى ياس التي تستضيف جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي على الجائزة الذهبية عن فئة «أفضل فعالية رياضية للمحترفين لعام 2016» من قبل «جوائز صناعة الرياضة 2017»، والجائزة الذهبية عن «أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في مجال الرياضة» وعن حملة ترايثلون ياس «اختبر قدراتك وحقق طموحاتك»، وحصدت حلبة مرسى ياس جائزة «أفضل فعالية رياضية» ضمن جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2017.

وحصل ياس مارينا، الممشى والواجهة البحرية ومرسى السفن، على تصنيف «5 مراس ذهيبة» ــ وهو التصنيف العالمي المرموق للمراسي البحرية، الذي يوازي تصنيف النجوم للفنادق المعروف عالمياً. وتقديراً لتميزها، حصدت المطاعم في ياس مارينا عدداً من الجوائز، حيث حصل مطعم تشيبرياني على تقدير كبير من قبل «جوائز تايم آوت أبوظبي للمطاعم» عن فئة «أفضل مطعم إيطالي»، وترشحت كذلك مجموعة من المطاعم الأخرى عن عدد من الفئات المتنوعة.

وفاز ياس مول، أكبر مركز تسوق في أبوظبي، بالجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرموقة، وذلك عن حملة «حسومات ياس مول الضخمة على مدار 24 ساعة»، والتي شهدت إقبال أكثر من 250 ألف زائر خلال عطلة عيد الفطر 2017.

وقدمت جوائز هوت جرانديور جوائز السبا الدولية لعام 2017 جائزة «أفضل وجهة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع» لفندق فايسروي أبوظبي، المنتجع المتميز ذي الخمس نجوم، في حين حصل سبا «إسبا» في ياس فايسروي على جائزة «أفضل سبا في الشرق الأسط لعام 2017»، وكان فايسروي من بين الحاصلين على «جوائز الطعام والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي» لعام 2017.