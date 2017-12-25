303 شركات عالمية في «جافزا ون» بنمو 80%

سجل مجمع «جافزا ون» التابع للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المملوكة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية، نمواً قياسياً في عدد الشركات العاملة فيه بنسبة 80%، لتصل إلى 303 شركات بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 168 شركة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وقال بن سليم في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إن المجمع يعمل على تعزيز تجربة المستثمرين بما يسهم في زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي، وينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم استراتيجية «الإمارات ما بعد النفط» التي تؤسس لاقتصاد مستدام قائم على التنوع والمعرفة والابتكار.

تقديم خدمات

وأضاف أن المنطقة الحرة لجبل علي تمضي قدماً في طريق التميز وإسعاد العملاء عبر تقديم خدمات ومرافق خدمات مصممة ومدروسة بعناية فائقة، توفر لهم أفضل قيمة وتلبي تطلعات الشركات وتمكنهم من ممارسة أعمالهم التجارية والصناعية بكل سهولة ويسر، بهدف خلق بيئة استثمارية تدعم القطاعات الاقتصادية تحقيقاً لخطة دبي 2021 والاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي، وتسهم في تربعها على رأس قائمة المدن الصديقة للأعمال بما يتواءم مع توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، لتصدر قوائم الإنجازات والتمسك بالرقم واحد في كافة المجالات.

وأكد بن سليم الدور الحيوي الذي تلعبه جافزا في دعم خطة دبي 2021 الرامية إلى جعل الإمارة من أهم مراكز الأعمال في العالم، والأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار.

تمكين

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: نحرص على دعم الاستثمار في دبي من خلال تمكين رواد الأعمال من تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تجهيز المكاتب والوحدات المزودة بأحدث الإمكانات والتسهيلات، ليصبح تدشين المشروعات المبتكرة ميسراً لأصحاب الأفكار الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس المشروعات الجديدة في دبي، حيث يعد توفير المكاتب الحديثة للمستثمرين الراغبين بإطلاق أعمالهم من الإمارة من أهم المتطلبات التي يحتاجونها عند تدشين الأعمال.

ولذلك عملنا على تجهيز مراكز الأعمال للمستثمرين من أجل إسعادهم ودعم قدرتهم على النجاح والتوسع، لدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص من أجل تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 والتقدم إلى مرحلة. “الإمارات ما بعد النفط”لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني.

دعم فني

ويضم المجمع مركز أعمال يحوي 384 مكتباً بمختلف المساحات والأحجام، تم تأثيثها وتزويدها بالدعم الفني لتصبح بيئة مثالية لبدء الأعمال بما يلبي تطلعات مختلف قطاعات الأعمال على اختلاف تخصّصاتها وأحجامها. يوفر مركز الأعمال جميع الخدمات المكتبية، ويضم غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، فضلاً عن إمكانية الاستئجار على المديين القصير والطويل.

من أبرز الشركات العالمية التي تعمل انطلاقاً من المجمع؛ شركة «روش» السويسرية الرائدة في قطاع المعدات الطبية، وشركة «سوميتومو» اليابانية التي تعمل في مجال الحديد والصلب.