31 مليار درهم تجارة دبي الخارجية مع اليابان في 9 أشهر

استقبل أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، أكيما أوميزاوا القنصل العام لليابان في دولة الإمارات، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون دعماً لتطور العلاقات التجارية والجمركية بين دولة الإمارات واليابان.

ورحب أحمد محبوب مصبح بقنصل عام اليابان، مؤكداً حرص جمارك دبي على التنسيق الدائم مع الهيئات الدبلوماسية اليابانية لتطوير التبادل التجاري بين دبي واليابان، من خلال تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للتجار والشركات اليابانية، وأوضح أن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع اليابان بلغت في العام 2016 نحو 44 مليار درهم، وسجلت قيمة التجارة مع اليابان في تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر 2017 نحو 31 مليار درهم.

وأضاف: «نولي في جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتنا مع شركاء دبي التجاريين، من خلال ضمان حصولهم على أفضل التسهيلات الجمركية التي تحقق لقطاعاتهم التجارية قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من اختيار دبي مقصداً لتجارتهم، بهدف دعم النمو الاقتصادي في الإمارة عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك نحرص على تبادل الزيارات مع الشركاء التجاريين، والاطلاع منهم على كافة متطلباتهم لتطوير عملنا الجمركي بما يتلاءم مع هذه المتطلبات».

وأكد: «الدائرة تحرص على التواصل المباشر مع الشركات اليابانية للوقوف على احتياجاتهم المتجددة، وإشراكهم في جهود التطوير عبر مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات ومجالس الأعمال الأجنبية، بالتعاون والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية في الدولة، وتعمل الدائرة على تعزيز استفادة التجارة المتبادلة بين الطرفين من تطور الخدمات الجمركية في دبي، كما تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً بدعم التعاون مع الشركات اليابانية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالبضائع المقلدة التي تستهدف العلامات التجارية اليابانية».

ومن جانبه، أشاد قنصل عام اليابان بتعاون جمارك دبي، وجهودها في مجال دعم الاقتصاد، خصوصاً أن دبي تعد حلقة وصل محورية بين الشرق والغرب، وتقوم بدور رائد في دعم نمو التجارة الدولية من خلال تطوير العمل الجمركي، وتيسير حركة التجارة المشروعة، وفي نهاية اللقاء، قام أحمد محبوب مصبح بتسليم القنصل العام لليابان الدرع التذكاري لجمارك دبي.