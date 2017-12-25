1.13 مليار درهم استثمارات رأس الخيمة في «صناعة الأواني»

كشفت دراسة تحليلية أصدرتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بعنوان «صناعة الأواني»، عن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الصناعة، والتي بلغت ملياراً و130 مليون درهم حتى نهاية 2016، واستندت الدراسة إلى البيانات المالية للشركات العاملة في هذه الصناعة، وما تشكله من أهمية نسبية كإحدى الصناعات الناجحة والمولدة للدخل في الإمارة، محققة ميزة نسبية ومثبتة قدرتها التنافسية ومبرهنة على مكانتها بين الصناعات.

وأوضح الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، تعد هذه الصناعة لاعباً أساسياً في الصناعات التصديرية لإمارة رأس الخيمة، فهي من أكثر الصناعات الموجهة للتصدير في الإمارة، حيث كان نصيب الصادرات 85% من إجمالي مبيعات الصناعة لعام 2016، الأمر الذي يدل على تمتع هذه الصناعة بميزة تنافسية على المستوى العالمي، مكنتها من أن تستأثر بما نسبته 12.6% من صادرات السلع والخدمات غير النفطية لإمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن النمو المطرد لهذا الصناعة، والذي عبرت عنه الزيادة في مبيعات الشركات العاملة فيها في السنة الأخيرة بنسبة 5%، بحيث بلغ مجموعها نحو 560 مليون درهم لعام 2016، أكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه الصناعة كلاعب أساسي في الصناعات التصديرية للإمارة، فقد شكلت هذه الزيادة 11% من الزيادة التي تحققت في صادرات الإمارة خلال السنة نفسها، في مؤشر واضح على نجاح هذه الصناعة وزيادة ثقة المستثمرين بأدائها المتميز، الأمر الذي أكد دورها الحيوي في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للقطاع الصناعي في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بغرفة رأس الخيمة، أن رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الصناعة، بلغت ملياراً و130 مليون درهم حتى عام 2016، توزعت بين رؤوس الأموال المسجلة لشركات هذه الصناعة والموجودات الثابتة للشركات العاملة في هذه الصناعة، في حين بلغت الموجودات المتداولة لهذه الشركات 618 مليون درهم، واستوعبت من الأيدي العاملة ما يصل إلى 2379 عامل، معظمهم من العمالة الماهرة والفنيين، وبهذا تعد هذه الصناعة من الصناعات الموظفة للأيدي العاملة، على الرغم من اعتمادها على استخدام الآلات بشكل كبير في عملياتها الإنتاجية.

وأضاف عاصم أن الإنتاج الكلي لصناعة الأواني شكل ما نسبته 8.5% من إجمالي ناتج الصناعات التحويلية للإمارة، بواقع 631 مليون درهم حسب البيانات المالية للشركات العاملة في هذه الصناعة، حيث تعتبر القيمة المضافة التي تولدها هذه الصناعة من أعلى النسب بين مختلف الصناعات في المنطقة، فقد بلغت ما نسبته 71% من إجمالي قيمة الإنتاج وبواقع 451 مليون درهم، في حين شكلت مستلزمات الإنتاج 29% من إجمالي قيمة الإنتاج لكامل الصناعة بإجمالي بلغ 180 مليون درهم.