كوستاريكا تعزّز علاقاتها التجارية مع الإمارات

واصلت كوستاريكا خلال 2017 تعزيز علاقاتها التجارية مع الإمارات، وخلال مؤتمر نظمته في أبوظبي أخيراً، وكالة «بروكومر» التي تتولى رسمياً ترويج التجارة الخارجية لكوستاريكا، تم استعراض التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية البينية خلال العام الجاري.

وشارك في المؤتمر الذي حمل عنوان: «كوستاريكا: إنجازات 2017، وتطلعات 2018»، شركات متخصصة في مختلف القطاعات، خاصة في مجال صناعة الأغذية. وتناول المشاركون أهمية الخطوات التي شهدها العام الجاري وفي مقدمتها زيارة رئيس كوستاريكا الرسمية إلى الإمارات وافتتاح سفارة كوستاريكا في أبوظبي.

واستضافت كوستاريكا هذا العام كلاً من صندوق أبوظبي للتنمية وغرفة تجارة دبي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين مستقبلاً.