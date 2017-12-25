«الشارقة للتطوير» يحدد مواعيد اختبارات برنامج الشارقة للقادة 2018

أعلن منتدى الشارقة للتطوير التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن تحديد المواعيد النهائية لاختبارات المتقدمين لبرنامج الشارقة للقادة لعام 2018 تمهيداً للإعلان عن المؤهلين للالتحاق بالبرنامج الهادف إلى تطوير إمكانات الكوادر الوطنية الشابة. وكانت نسخة البرنامج لهذا العام قد شهدت إقبالاً واسعاً من الكوادر الشابة، حيث وصل عدد المتقدمين الراغبين بالمشاركة في فعالياتها إلى 107 شباب مواطنين ومقيمين.

وتم تحديد المواعيد لخوض الاختبارات التي ستقام في مبنى إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في الشارقة، حيث تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، حيث جرت اختبارات المجموعة الأولى أمس فيما الثانية والثالثة سيجري اختبارها 27 و28 الجاري بهدف اختيار 30 مشاركاً ومشاركة لدخول البرنامج.

وقال جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين: «ما شهدته نسخة برنامج الشارقة للقادة لهذا العام من إقبال واسع، إنما يدل على مدى التأثير الذي أحدثه البرنامج على أرض الواقع».

وأوضح: إن الإقبال على البرنامج، يعزز من توجهات منتدى الشارقة للتطوير، الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية، باعتبارها موارد مهمة موضحاً أن كل المرشحين للبرنامج يمثلون فرصة لتطوير الأجيال المقبلة من القادة الشباب القادرين على تحمل المسؤولية».

ولفت إلى أن عدد المرشحين لنسخة البرنامج لهذا العام قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 25% مقارنة مع نسخة البرنامج الماضية والتي وصل عدد المتقدمين لها إلى 75 شاباً وشابة من المواطنين والمقيمين.