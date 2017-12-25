غرفة عجمان تؤكد أهمية الرقابة الذاتية للمستهلك

أكدت غرفة تجارة وصناعة عجمان أهمية الرقابة الذاتية للمستهلك من خلال ورشة عمل نظمتها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وتأتي الورشة ضمن سلسلة الندوات القانونية، والتي تحرص غرفة عجمان على تنظيمها بشكل مستمر لتستهدف من خلالها مجتمع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع لتعزيز وزيادة الوعي القانوني والرقابي.

وشارك في فعاليات الورشة التي عقدت تحت عنوان «الرقابة الذاتية للمستهلك» كل من عبد الله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات بغرفة عجمان، وجمعة مبارك مدير الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله العبيدلي مدير حماية العلامات التجارية في الإمارات ودول مجلس التعاون وشمال أفريقيا في «يونيليفر»، كما حضر عدد من مفتشي الجهات الحكومية والشركات الخاصة وذلك في فندق قصر عجمان.

وأكد هندي المطروشي رئيس قسم الخدمات القانونية في غرفة عجمان خلال الورشة حرص غرفة عجمان على تنظيم سلسلة الندوات القانونية بشكل مستمر، بما يعزز الوعي لدى كل فئات المجتمع.

وأوضح جمعة مبارك مدير الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد خلال كلمته أن التجارة تشكل الركن الأساسي في اقتصادات الدول ومؤشراً رئيسياً لتقدمها، مضيفاً أن النمو في التبادل التجاري على مستوى العالم أظهر العديد من الممارسات التجارية غير السليمة والتي تسبب أضراراً بالمستهلك والاقتصاد على حد سواء ، ومن أهم هذه الظواهر ظاهرة الغش التجاري وما تسببه من مخاطر اقتصادية وصحية. وأكد أن دولة الإمارات أولت مكافحة الغش التجاري والتقليد أهمية قصوى.