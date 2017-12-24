"الاتحاد للطيران" لم تسجل أي تأخير في رحلاتها

أكدت "الاتحاد للطيران" أنه لم يتم تسجيل أي تأخير في رحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي لكنها توقعت تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها بسبب تنبؤات باستمرار الضباب الكثيف في أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال متحدث رسمي باسم "الاتحاد للطيران": "لم تسجل الاتحاد للطيران أي تأخير في الرحلات أمس الأحد ومع ذلك تتوقع الشركة تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها وذلك بسبب تنبؤات باستمرار الضباب الكثيف في أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة .. ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن تتعرض بعض رحلات العودة إلى أبوظبي إلى التعطل".

ودعا المسافرين على متن رحلات الشركة الذين لديهم حجوزات خلال الأيام القليلة القادمة لمراجعة حالة رحلاتهم عبر الرابط etihad.com/flightstatus أو الدخول على تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالاتحاد للطيران قبل التوجه إلى المطار أو الاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران .

وأكد المتحدث أن "الاتحاد للطيران" تستمر في مراقبة الأحوال الجوية غير المواتية في أبوظبي ووضعت خطط استجابة لمزيد من التعطل في عملياتها التشغيلية معربا عن أسف "الاتحاد للطيران" للتعطل الذي يعتبر خارج عن إرادتها موجها الشكر للمسافرين على رحلات الشركة على حسن تفهمهم خلال موسم العطلات الحالي.

وأكد أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تأتي في مقدمة أولويات الشركة.