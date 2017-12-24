4.8 مليارات دولار سوق الأمن التجاري في المنطقة بحلول 2021

يقدر الخبراء والمحللون، قيمة سوق الأمن التجاري في منطقة الشرق الأوسط، بنحو 4.8 مليارات دولار، بحلول عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 17 %، من قيمته البالغة 2.2 مليار دولار في عام 2016. وتستحوذ مراقبة الفيديو على 75 % من إجمالي السوق، تليها مراقبة الدخول بنسبة 15 %، وكشف التسلل بنسبة 10 %.

وتفيد شركة فروست آند سوليفان (F & S)، بأن الإمارات والسعودية تشكلان معاً أكثر من نصف السوق الإقليمية كاملةً، فيما يتوقع أن يشهد قطاع الضيافة، من بين قطاعات المستخدم النهائي، أعلى نمو، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25 %، تليه المباني التجارية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22 %.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى تزايد الطلب على الأنظمة الأمنية المبسطة، وشبكات بروتوكول الإنترنت، ما سيضاعف قيمة سوق الأمن التجاري في الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث من المرجح أن يشهد قطاع الضيافة أعلى نمو بين جميع قطاعات المستخدمين النهائيين.

وبفضل زيادة الاستثمارات والسياسات التنظيمية الصارمة، شهد سوق الأمن التجاري، نمواً ملحوظاً في جميع أنحاء المنطقة، ما يخلق فرصاً لموردي مراقبة الفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، ومراقبة الدخول واكتشاف التسلل.

وستمثل أحدث التقنيات والابتكارات المتطورة في السوق الإقليمية والعالمية، التي تشهد تغيرات ديناميكية، من أهم المحاور الرئيسة في إنترسك 2018، المعرض التجاري الرائد عالمياً في صناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

ويقام معرض إنترسك 2018، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعم من شرطة دبي والدفاع المدني بدبي، وأكاديمية شرطة دبي وبلدية دبي، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2018، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في نسخته العشرين، بمشاركة أكثر من 1,300 عارض من 58 دولة.

أولويات

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: «تأتي السلامة والأمن، ضمن أهم أولويات الشركات والسلطات المدنية، ليس في المنطقة فحسب، ولكن على مستوى العالم، وخاصة في ظل الواقع اليومي، حيث يمكن أن يؤدي أقل خلل أمنى إلى خسائر فادحة».

صناعة الأمن

وستقدم جمعية صناعة الأمن البريطانية، والشريك الحكومي الداعم، وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، منظمة الدفاع والأمن، أكثر من 150 شركة من المملكة المتحدة إلى إنترسك 2018، مقارنة بأقل من 10 شركات شاركت في النسخة الافتتاحية قبل 20 عاماً.

وقال سيمون ايفرست مدير العمليات والأمن في وزارة التجارة الدولية، منظمة الدفاع والأمن المملكة المتحدة: «تنمو الشركات البريطانية في إنترسك كل عام، وهذا دليل على إيجابية نتائج مشاركتهم في المعرض، الذي يمكنهم من لقاء الناس، سواء المعارف القدامى أو الاتصالات الجديدة.

تطورات

تشهد نسخة المعرض للعام المقبل عدداً من التطورات الجديدة في جناح الطائرات بدون طيار، ومنطقة داخلية للطائرات بدون طيار، وجناح الملابس الأمنية، فيما تضم قائمة الفعاليات الدائمة جناح السلامة في تصميم المباني في قسم الحرائق والإنقاذ، ويتصدر برنامج مؤتمرات الأيام الثلاث منتدى وكالة تنظيم صناعة الأمن بدبي (سيرا)، فيما تغطي المواضيع الأخرى الأمن السيبراني، الطائرات بدون طيار، الأمن التجاري والحماية من الحرائق.