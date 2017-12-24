بدء تنفيذ أول مشروع لأسطوانات الغاز المتطورة في الإمارات

قررت شركة «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «اينوك» البدء بتوريد وتوزيع وتركيب أسطوانات الغاز المركبة في مجمع «بوابة الخيل» السكني. ويأتي المشروع في إطار الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع «دبي للعقارات» في مطلع العام الجاري لتزويد السكان بأسطوانات غاز الطهي التي تمتاز بأعلى مستويات الأمان والسلامة.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «يشهد قطاع غاز البترول المسال حول العالم تحولاً جذرياً من أسطوانات الغاز المعدنية التقليدية إلى أسطوانات جديدة أكثر تطوراً وقدرةً على توفير بيئة آمنة في المطابخ المنزلية. ويأتي تركيب هذه الأسطوانات المبتكرة المزودة بأحدث أنظمة السلامة تأكيداً على التزامنا الراسخ بأرقى معايير البيئة والصحة والسلامة، وسعينا الدائم للابتكار في توفير أجود المنتجات والخدمات لعملائنا الكرام».

وستتولى الشركة حصرياً تلبية كل الاحتياجات المتعلقة بغاز البترول المسال في المجمعات السكنية التابعة لشركة «دبي للعقارات»، بدءاً من «بوابة الخيل».

من جهته، قال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لذراع إدارة الأصول في دبي للعقارات: «إننا نولي مسألة سلامة السكان والمستأجرين لدينا أقصى اهتماماتنا. ونحن ملتزمون بتحسين البنية التحتية لعقاراتنا والحفاظ على بيئة آمنة في جميع مجمعاتنا السكنية. لذا تعكس خطوة وضع أسطوانات غاز مركبة متطورة وجديدة، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، جهودنا الرامية إلى تعزيز أمن ومرونة البنية التحتية لجميع السكان في مجمع بوابة الخيل».

منظومة

ومن المقرر تطبيق عملية تركيب منظومة الأسطوانات الجديدة على مرحلتين، على أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول 2018، سيتم تزويد جميع مطابخ الوحدات السكنية التي يزيد عددها عن 9 آلاف وحدة ضمن مجمع «بوابة الخيل» بجهاز استشعار متطور لرصد تسرب الغاز، يقوم بوقف تدفق الغاز من الأسطوانات عبر صمام الإغلاق الكهربائي المعزز بمفتاح إغلاق للحالات الطارئة.

ويتصل نظام رصد الغاز في كل مطبخ مع لوحة الإنذار بالحرائق في المبنى، التي تقوم على الفور بالإبلاغ عن أي مخاطر مباشرة إلى مركز الطوارئ العامل على مدار الساعة في الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي. ويأتي منظّم تدفق الغاز المركب على الأسطوانة مزوداً بآلية لرصد التدفق الفائض، تقوم بوقف تدفق الغاز على الفور من الأسطوانة في حال حدوث خطأ باحتواء التدفق عبر الأنابيب. وعلاوة على ذلك، سيتم تسجيل سكان مجمع «بوابة الخيل» بشكل تلقائي في عقود الصيانة السنوية التي توفر لهم راحة البال طيلة أيام السنة.

وزن

وتتميز الأسطوانات المتطورة الجديدة بوزنها الخفيف الذي يعادل نصف وزن الأسطوانة المعدنية التقليدية تقريباً، الأمر الذي يساعد على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود نتيجة تقليص وزن الحمولة على مركبات النقل، وبالتالي تحقيق خفض ملموس في إجمالي البصمة الكربونية. وبفضل عبوتها شبه الشفافة، تتيح الأسطوانات للعملاء معرفة مستوى الغاز داخلها لدى انخفاضه، وبالتالي تنبيههم لحجز مواعيد إعادة التعبئة في الوقت المناسب.