المركزي: 20.5 ملياراً استثمارات محلية جديدة للبنوك

ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 20.54 مليار درهم استثمارات محلية جديدة خلال عام (من نهاية أكتوبر 2016 حتى نهاية أكتوبر 2017)، بنمو سنوي بلغت نسبته 15.16 %. وكشف المصرف المركزي عن أن القطاع المصرفي كثف استثماراته في الدولة بشكل كبير خلال عام 2017 فأضافت البنوك العاملة بالدولة استثمارات محلية جديدة بلغت 7.97 مليارات درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية للبنوك 156.01 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات بنمو 5.39 % في 10 شهور.

تذبذب

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي حصل «البيان الاقتصادي» عليها، أن الاستثمارات المحلية للبنوك شهدت ارتفاعاً شهرياً في أكتوبر بلغ مقداره 7.5 مليارات درهم بنمو 5.08 % بعد أن انخفض إجمالي الاستثمارات المحلية للبنوك العاملة بالدولة إلى 148.47 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين إثر ارتفاع شهري بلغ مقداره 1.2 مليار درهم بنمو 0.81 % في أغسطس بعد أن ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية للبنوك إلى 148.53 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة بنحو 148.04 مليار درهم بنهاية عام 2016 ومقابل 135.47 مليار درهم بنهاية أكتوبر عام 2016 .

وكانت إحصاءات المصرف المركزي قد أوضحت أن القطاع المصرفي أضاف استثمارات محلية جديدة بلغت 28.69 مليار درهم خلال الـ 20 شهراً المنتهية في أغسطس الماضي بنمو إجمالي بلغ 23.71 %.

ودائع

ووفقاً للإحصائيات قفزت قيمة ودائع الحكومة الاتحادية لدى الجهاز المصرفي لأعلى مستوياتها في نحو 11 عاماً، وبلغت 221.91 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 199.22 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي و185.04 مليار درهم بنهاية 2016، وبلغت قيمة الودائع المحلية الأخرى 20.56 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 20.24 مليار درهم بنهاية سبتمبر و20.65 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأشارت إلى أن التسهيلات الائتمانية شاملة القروض والسلف والسحب على المكشوف بلغت 1.61 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقابل 1.6 تريليون درهم بنهاية سبتمبر و1.6 تريليون درهم بنهاية 2016، بينما بلغت قيمة الودائع النقدية 426.93 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 424.49 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي و411.79 مليار درهم 2016.

حجم النقد

وفقا للإحصائيات بلغ حجم النقد وودائع الجهاز المصرفي لدى المصرف المركزي 281.81 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 291.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر و274.37 مليار درهم بنهاية 2016 فيما بلغت قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة 56.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 56.46 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضيين و63.12 مليار درهم بنهاية العام الماضي.