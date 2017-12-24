عبيد الطاير:استكمال الاستعداد الحكومي لتطبيق «المضافة» وغرامات للمخالفين

أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الحكومة الاتحادية أكملت استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير، مشيراً إلى وضوح كل الإجراءات والقوانين والتشريعات الضريبية بالدولة وآليات تنفيذها من قبل الخاضعين لها.

وشدد على أنه لا تأجيل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه اعتباراً من مطلع يناير سيتم تطبيق الضريبة على الفئات الخاضعة لها، وفي حال تخلف أي من الجهات أو الأفراد ضمن الفئات الملزمة بالتسجيل الضريبي قبل نهاية ديسمبر الجاري، ستطبق عليهم العقوبات والغرامات.

وقال معالي عبيد الطاير إن نظام التسجيل الإلكتروني في «القيمة المضافة» الذي توفره الهيئة الاتحادية للضرائب عبر موقعها يتميز بالسهولة، وإن التسجيل متاح على مدار 24 ساعة يومياً. وأضاف معاليه أن أي تأخير في استكمال إجراءات التسجيل يكون نتيجة وجود أخطاء في البيانات المدخلة أو نقص في المستندات المطلوبة، مشيراً إلى أن أي تأخير عن موعد التسجيل المحدد نتيجة التأخر في تقديم الطلبات سيكون مسؤولاً عنه مقدمه.