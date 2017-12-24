وقود طهي منزلي آمن.. اقتصادي وحضاري

يرفع التشغيل الكامل لمشروع الغاز المتكامل نسبة المنازل التي تستخدم الغاز الطبيعي وقوداً إلى 100% في أبوظبي، كما يضخ المشروع كميات كبيرة في الشبكة الوطنية للغاز في الإمارات. ويشكل غاز المنازل وفقاً لمستهلكين وسيلة طهي آمنة وحضارية واقتصادية، حيث جنبتهم أخطار وأضرار أسطوانات الغاز السائل، كما يحقق مستهلكون كثيرون وفراً مالياً باستخدام غاز المنازل خاصة بعد أن حررت شركة أدنوك للتوزيع سعر أسطوانات الغاز ليصل سعر الأسطوانة 50 رطلاً إلى 116 درهماً و25 رطلاً إلى 58 درهماً.

وأكد المستهلك عصام عبد العال أنه تردد لسنوات طويلة في التعاقد على تشغيل الغاز الطبيعي في وحدته السكنية بمنطقة النادي السياحي في أبوظبي، خوفاً من فاتورة الغاز الشهرية إلا أنه تعاقد على التشغيل بعد تحرير سعر أسطوانات الغاز السائل، ويدفع حاليا كمتوسط 140 درهماً شهرياً بينما كان يستهلك اسطوانتين 100 رطل شهرياً أي بنحو 232 درهماً حالياً.

ونوه بأن أسطوانات الغاز السائل سببت له أضراراً صحية وبيئية، حيث أسهمت في نشر الحشرات في وحدته السكنية لفترة غير قصيرة ما كان يضطره إلى التعاقد كل ستة أشهر مع شركات لتنظيف شقته من الحشرات.

وذكر عبد العظيم فالح أن أسطوانات الغاز السائل تعد السبب الرئيسي للحرائق في أبوظبي مشيراً إلى حدوث عدة حرائق في شارع المطار الذي يسكن في إحدى بناياته.

وقال «في كل مرة كان انفجار الأسطوانة هو الكارثة الكبرى ويهرع رجال المطافئ والنجدة لإنقاذ السكان». وأشار إلى أنه منذ تأجيره وحدته السكنية تعاقد على تشغيل الغاز الطبيعي الآمن لكن الشركة التي تعاقدت معه حصلت منه على رسوم تركيب ألف درهم بينما تحصل شركات أخرى على 500 درهم لا ترد، كما تحصل شركات أخرى على 200 درهم و300 درهم «تأمين».

ولفت إلى أن متوسط فاتورة الغاز لديه لا تزيد على 70 درهماً في الشهر له ولزوجته، بينما تبلغ عند الأسرة التي تجاوره في السكن 180 درهماً لعدد خمسة أفراد، وأسرة أخرى تتكون من 7 أفراد 250 درهماً ما يشكل وفراً مقارنة بالأسطوانات.