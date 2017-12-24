«زين» و«سيسكو» تدعمان تحوّل الشبكات ومواكبة الحقبة الرقمية

أكدت مجموعة زين وشركة سيسكو نجاحهما في تحقيق إنجاز جديد متميز يتمثل في توسعة شبكة بروتوكول الإنترنت/‏‏‏ مفاتيح التشغيل متعددة البروتوكولات لدى زين بفضل التقنيات المتقدمة، وهو ما يمهد الطريق لتطوير فرص هائلة ونماذج أعمال جديدة.

وأوضحت زين في بيان صحافي أمس، بحضور جهاد خوري أحد مسؤولي «سيسكو»، أنها ستستفيد في هذه الخطوة من منصات سيسكو المتطورة لتحويل المسار الجزئي وأتمتة شبكات WAN اللاسلكية لتحقيق مزايا الاستقصاء الموزّع والتحكم المركزي بالشبكة، مبينة أن ابتكارات سيسكو في مجال توسع البنية السحابية والأتمتة ستعمل على توفير قدرات الجيل الجديد من الشبكات، مما يمكّنها من تبسيط وتوسعة نطاق خدماتها وتعزيز الابتكار الذي يدعم نتائج الأعمال.

ويتوقع مؤشر سيسكو السنوي للشبكات المرئية Cisco VNI زيادة بواقع 12 ضعفاً في حركة البيانات عبر الأجهزة المحمولة في المنطقة بين عامي 2016 و2021، ما يمثل معدل نمو سنوياً مركباً قدره 65%، ولذلك يتطلب هذا النمو غير المسبوق جهود مزودي الخدمات في تحويل شبكاتهم.

وقال هنري كساب المدير التنفيذي للخدمات الدولية ومبيعات الجملة والتجوال في زين: «تشير متطلبات الحقبة الرقمية إلى ضرورة التركيز على تحسين السرعة والكفاءة كأولوية أساسية، ووضع استراتيجية نمو قائمة على الخدمات الجديدة بالإضافة إلى ضمان الأمن - فهي تعد ركائز الابتكار».

ومن المزايا الأخرى التي تحققها «زين» القدرة على تبسيط العمليات وقابلية البرمجة وإمكانية التوسع بالإضافة إلى زيادة إتاحة الشبكة.