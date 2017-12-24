«غرفة عجمان» تنظم حلقة نقاشية للتعريف بضريبة القيمة المضافة

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية حول ضريبة القيمة المضافة للتعريف بأهم القطاعات والسلع المعفاة من الضريبة والقطاعات الخاضعة لها وأهدافها وأهميتها وآليات التقديم فيها والمستندات المطلوبة لها.

حضر الحلقة النقاشية عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وأعضاء مجلس الإدارة وسالم السويدي المدير العام وموظفو الغرفة، وقدم الحلقة النقاشية الدكتور وليد راضي المستشار الضريبي.

وتناولت التعريف بضريبة القيمة المضافة وآلياتها واحتسابها واستردادها وضريبة القيمة المضافة على قطاعات العقارات والتأجير والتجارة والخدمات وخطوات تقديم الإقرارات الضريبة، إضافة إلى أهداف الضريبة وتأثيرها المتوقع بشكل عام وآليات وتأثير القانون والمزايا التنافسية الخاصة بالضريبة على الشركات وخطوات التسجيل وحسابات الرسوم ومجالات تطبيقها وغيرها من الشؤون الفنية للتطبيق.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الحلقات النقاشية والتي تتطرق لمواضيع اقتصادية هامة تتناسب مع طبيعة عمل الغرفة معتبرا إياها بمثابة عمليات لنقل المعرفة بين الموظفين.

من جهتهم أكد الحضور أهمية الحلقة ودورها في التثقيف بضريبة القيمة المضافة .