«الاتحادية للضرائب» تمنح قطاعات الأعمال أرقام تسجيل ضريبي مبدئية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها سوف تقوم بمنح الأعمال التي قدمت طلبات تسجيل بعد المهلة التي حددتها الهيئة لتقديمها، أرقام تسجيل ضريبية مبدئية تمكنهم من إدارة أعمالهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية، على أن تقوم الأعمال باستكمال متطلبات التسجيل الضريبي من بيانات ومستندات ثبوتية وتصحيح الأخطاء في طلب التسجيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز شراكتها مع مختلف قطاعات الأعمال ومساعدتها على تحقيق الامتثال الضريبي الكامل وتسهيل الإجراءات.

وقد أكدت الهيئة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على التعاون مع الأعمال ودعمها وضمان استمرار كافة القطاعات في أنشطتها. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتعين على الأعمال التي بدأت عملية التسجيل ولم تستوف كافة متطلباته أن تقوم بتقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة بعد استلام رقم التسجيل الضريبي المبدئي، لاستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتسجيلها.

تسهيل

وقامت الهيئة بتوظيف أفضل التقنيات الحديثة لتسهيل عملية التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وإصدار أرقام التسجيل الضريبي، علما أنها انتهت من إصدار أرقام تسجيل ضريبية مبدئية للمجموعات الضريبية وسوف تقوم خلال الأسبوع الحالي بإصدار أرقام التسجيل المبدئية لقطاعات الأعمال.

وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على الأعمال التي لم تقم بالتسجيل على ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة ، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018، حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

مراجعة

كما أكدت الهيئة أهمية استكمال الأعمال لكافة متطلبات التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي وعلى ضرورة التحقق من البيانات التي يتم إدخالها في طلب التسجيل، ومراجعة الطلب بدقة للتأكد من خلوه من الأخطاء قبل إرساله، علماً بأنّ أي خطأ في البيانات قد يعرّض طلب التسجيل للرفض.

التسجيل في النظام مجاني ومتاح عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة، حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae ، ومن ثم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية، وإنشاء حساب من خلال الضغط على «التسجيل»، وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني، يتم الضغط على «تسجيل دخول» إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.