تفعيل أول اتفاقية لاعتماد الأغذية الحلال بين الإمارات ولاتفيا

بدأ مركز الإمارات العالمي للاعتماد في تفعيل اتفاقية اعتماد الأغذية الحلال التي تم توقيعها مع وزارة الزراعة لجمهورية لاتفيا في شهر مايو الماضي بالتعاون مع شركة سيفتي هورايزون، والتي تعد الأولى من نوعها بالإمارات التي توقع مع دول الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تيسير حركة التجارة بين دولة الإمارات ودولة لاتفيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الإمارات العالمي للاعتماد بدبي، وحضره كل من: أسترا كورمي سفيرة جمهورية لاتفيا، أمينة محمد المدير التنفيذي للمركز ود. أنس عبدالرحيم خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «سيفتي هورايزن»، وايجرز شتوكنبرغ رئيس الملحقية التجارية بالسفارة اللاتفية، وعدد من المسؤولين في مركز الإمارات للاعتماد والسفارة اللاتفية.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن بداية تفعيل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في شهر مايو الماضي، حيث سيتم العمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية بين الطرفين من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة في لاتفيا واعتمادها من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد للإشراف على عمليات الذبح الحلال في الجمهورية، وتضم الاتفاقية جميع الجهات المعنية بالمنتجات الحلال بلاتفيا ومن ضمنها التفتيش البيطري والإنتاج الحيواني والزراعي وسلامة الأغذية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

تعزيز العلاقات

وأعربت أسترا كورمي سفيرة جمهورية لاتفيا عن سعادتها بالتواجد في دولة الإمارات، وعبرت عن فخرها للإشراف على هذا المشروع المهم كونه أول مشروع لها كسفيرة لدولة لاتفيا في الإمارات ومنطقة الخليج كلها منذ أن تسلمت مهامها في أكتوبر الماضي، وقالت: «سنعمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، ومن الجيد أن نبدأ في تفعيل الاتفاقية من الآن، فهي تتوافق مع برامجنا واستراتيجيتنا الجديدة، حيث إن اعتماد الأغذية الحلال سيكون له تأثير كبير على قطاع الأغذية، فالأطعمة الحلال طبيعية وعضوية وليس بها أي كيماويات وذات جودة عالية».

تعاون مشترك

وقالت أمينة محمد المديرالتنفيذي لمركز الإمارات العالمي للإعتماد: «إن هذه الخطوة تأتي ضمن مصفوفة من الاتفاقيات والتعاون المشترك الذي يقوم به المركز على مستوى العالم كخطة استراتيجية تتم مع شركاء العمل بدول الإنتاج ولا ينحصر العمل على إيفاد مقيمين للقيام بالتدقيق على المنتجات ولكن تم دمج الجهات الكفؤة ببلد المنشأ في النظام للتحقق من كفاءة المنتجات الحلال التي ترد للدولة».

توافق

ومن جانبه قال د.أنس عبدالرحيم خليفة رئيس مجلس إدارة شركة «سيفتي هورايزن»: «ستساهم هذه الاتفاقية في زيادة التعاون والتوافق فيما بين البلدين، كما ستساعد على تنشيط عدة قطاعات غير قطاع التغذية، مثل قطاع الاستيراد والتصدير والتجارة والسياحة والتبادل الثقافي فيما بين البلدين، ونتطلع إلى أن تكون اتفاقية التعاون منصة تساهم في تنشيط مجالات أوسع وقطاعات أكثر، كما ستمكن الاتفاقية دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستفادة من الخبرات اللاتفية في المختبرات والتحليل والتدريب».

وأضاف: «نحن سعداء بدعم الحكومتين الإماراتية واللاتفية لتفعيل الاتفاقية، وفخورون لأن نكون جزءاً من المشروع الضخم وأن نكون المنصة التي تجمع بين الدولتين وتحقق رؤية الحكومتين وجميع المؤسسات المشتركة في هذا المشروع، حيث إن السوق الإماراتي كبير ومن أفضل الأسواق التي تتسع لجميع وأكبر المنافسين العالميين، كما أن المنتجات اللاتفية لها رواج كبير في الإمارات ومنطقة الخليج حيث تمتلك منتجات فريدة تنافس أبرز العلامات التجارية العالمية».

وتنص الاتفاقية على مطابقة واعتماد منتجات جمهورية لاتفيا طبقاً لمواصفات الأغذية والمنتجات الحلال في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم الإسلامي، والذي يشترط مواصفات الحلال في المنتجات المستوردة، وخاصة في مجال الأغذية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وتم بموجب هذه الاتفاقية اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد بالتعاون مع شركة «سيفتي هورايزن» للقيام باعتماد المنتجات وجهات تقييم المُطابقة بلاتفيا، كما ضمت بنود الاتفاقية التعاون مع جهاز الاعتماد اللاتفي «لاتاك»، والمختبر المركزي بجمهورية لاتفيا للقيام بفحص المنتجات الحلال قبل تصديرها للدولة.

تعزيز

يهدف مركز الإمارات العالمي للاعتماد إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة وكذلك المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة ودعم الاقتصاد الوطني.