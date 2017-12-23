فلاي دبي تنجز صفقة شراء 175 طائرة من بوينغ

أعلنت فلاي دبي وبوينغ أمس عن وضعهما اللمسات الأخيرة على طلبية شراء 175 طائرة من طراز 737 MAX، وهي تعدّ أكبر طلبية لشراء طائرات الممر الواحد في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وتقدر قيمة هذه الصفقة، التي تتضمن خيارات لشراء 50 طائرة إضافية، بنحو 27 مليار دولار أميركي كما في قائمة الأسعار.

وتتيح هذه الصفقة التي تم الإعلان عنها كمذكرة التزام خلال معرض دبي للطيران 2017، لشركة فلاي دبي الاستفادة من المرونة العالية والريادة المتفوقة لعائلة طائرات 737 MAX، من خلال استغلال مزايا طائرات MAX 8 وMAX 9 وMAX 10 على صعيد الحجم والمدى بما يتماشى مع شبكتها المتنامية.

أكبر طلبية

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي في تعليقه على هذه الصفقة: «يسرني أن نختتم عام 2017 بالإعلان عن هذه الصفقة، والتي تمثل الفصل التالي من قصة نجاح فلاي دبي. وتعد هذه الصفقة أكبر طلب شراء في تاريخ شركتنا حديثة العهد والتي انطلقت قبل ثماني سنوات.

كما أنها ثالث طلب شراء نقدمه لشركة بوينغ، التي أتاحت لنا الطيران بنحو 44 مليون مسافر منذ بدء عملياتنا. ومع طلبات شراء تصل إلى 296 طائرة، فقد أصبحنا من أكبر 10 شركات الطيران في العالم من حيث عدد الطائرات قيد الطلب، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز قدرات دبي كمركز حيوي للطيران».

هذا وكانت فلاي دبي، التي تشغل أسطولاً مكوّناً من طائرات بوينغ بالكامل، قد حجزت أول طلب شراء لها من طائرات 737 MAX في عام 2013، والذي تضمّن 75 طائرة من هذا الطراز. وتسلمت الشركة خمس طائرات من ذلك الطلب هذا العام.

إنجاز الصفقة

وفي سياق متصل، قال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات العالمية في بوينج للطائرات التجارية: «نحن متحمسون لإنجاز هذه الصفقة التاريخية مع شركائنا في فلاي دبي، ونشكرهم على وضع ثقتهم في عائلة طائرات 737 MAX.

وباعتبارها من أولى الشركات التي تشغل طائرات MAX 8، فإن تقدمها لطلب شراء مزيد من طرازات هذه الطائرة هو خير دليل على الثقة الكبيرة بالكفاءة الاستثنائية لعائلة طائرات MAX في استهلاك الوقود وموثوقيتها ومرونتها».

هذا وارتفع إجمالي طلبات شراء طائرة 737 MAX بواقع 640 طائرة هذا العام فقط، كما تلقت هذه الطائرة أكثر من 4,200 طلب شراء منذ إطلاق برنامجها، مما يجعلها الطائرة الأكثر مبيعاً في تاريخ شركة بوينغ.

الأحدث

توفر عائلة طائرات MAX مقاعد تبدأ من 120 مقعداً وتصل إلى أكثر من 200 مقعد، مع مدى يتراوح بين 3,200 إلى 3,800 ميل بحري. وتستخدم جميع طائرات هذه العائلة أحدث المحركات المتطورة LEAP-1B من إنتاج شركة سي إف إم إنترناشونال، وجنيحات ذات تكنولوجيا متقدمة، وغيرها من التحسينات لتقديم أعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية وراحة الركاب في سوق طائرات الممر الواحد.