ياس مول يطلق خصومات حتى 90%

أعلن ياس مول، إطلاق عروض وخصومات تصل إلى 90% ابتداء من 26 ديسمبر الحالي، حيث سيتمتع الزوار بآخر تجربة تسوق معفاة من الضرائب لعام 2017. وسيحظى الزوار بفرصة دخول السحب على جائزة مقدمة من ياس مول بقيمة 50 ألف درهم يومياً على امتداد 5 أيام.

وستشمل الحسومات والتخفيضات العديد من البضائع مثل المجوهرات والإلكترونيات والإكسسوارات الفاخرة والأدوات المنزلية. وستشمل التخفيضات العديد من منتجات العلامات التجارية مثل: هاوس أوف فريزر، وتريانو، ودبنهامز مستحضرات التجميل، واغنر، وذا توي ستور، وباث أند بودي وركس‬‎، حيث ستتراوح عروض التخفيضات بين 25% - 90%.

كما سيقوم ياس مول بإعادة طرح عرض «تسوق واربح» الشهير الذي سيتيح لكل من ينفق 300 درهم إماراتي في متاجر ياس مول، فرصة دخول السحب على جائزة الـ50 ألف درهم يومياً.

وسيتمكن المتسوقون من مضاعفة فرصة الفوز عند تناول المأكولات والمشروبات في أي من المطاعم، بما فيها مطاعم الكاسكيد. ويوفر ياس مول تجربة متكاملة للزوار من خلال 370 محلاً تجارياً مختلفاً، فضلاً عن توفير ياس مول مجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية.

وقال سعود خوري، المدير العام لياس مول: يشهد قطاع التجزئة تطوراً مستمراً في الإمارات، ولذلك فإننا ارتأينا إطلاق حسومات « 5 أيام « تشجيعاً لزوارنا من أجل خوض تجربة مميزة والاستفادة من الحسومات والتخفيضات الاستثنائية التي نقدمها في ياس مول وفرصة التمتع بآخر تجربة تسوق معفاة من الضرائب لعام 2017. وأكد أن عروض» تسوق واربح» تحظى بشعبية كبيرة، وتعد فرصة للزوار للاستمتاع بتجربة التسوق بالإضافة إلى الفوز بجائزة رائعة.