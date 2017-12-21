412.4 مليوناً تسددها «ليمتلس» قبل الموعد

مع قرب انتهاء عام 2017، فإنه بدلاً من التركيز على ما يمكن أن يحدث في الأيام المتبقية منه، فإن الأهم هو التطلع إلى ما يمكن أن يحدث من قضايا اقتصادية العام المقبل.