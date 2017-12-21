412.4 مليوناً تسددها «ليمتلس» قبل الموعد

أعلنت شركة التطوير العقاري «ليمتلس» عن أنها تختتم 2017 بسداد 412.4 مليون درهم قبل استحقاقها للبنوك والدائنين التجاريين اليوم.
وتشتمل الدفعة - والتي تأتي قبل أسبوع من تاريخ استحقاقها - على 297.1 مليون درهم للبنوك و115.3 مليوناً للدائنين التجاريين وبذلك تكون ‹›ليمتلس›› سددت نحو نصف ديونها المستحقة للبنوك والتزاماتها للدائنين التجاريين.
وبهذه الدفعة تصل بمدفوعات ‹›ليمتلس›› التي سددتها للبنوك إلى 2.2 مليار درهم (49.4% من إجمالي المبالغ المستحقة) و278.7 مليون درهم للدائنين التجاريين (48.3% من إجمالي التسوية المستحقة).
وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة «ليمتلس» إن الشركة ستستمر في الوفاء بالتزاماتها اتجاه المستثمرين. نحن نشكر حكومة دبي والمقرضين والدائنين التجاريين والمستثمرين على استمرار ثقتهم ودعمهم لنا.