دبي ضمن أهم 3 وجهات سياحية للبريطانيين خلال الأعياد

ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية أن دبي من أهم ثلاث وجهات سياحية للبريطانيين هذا العام، خاصة في أعياد الميلاد، بناء على مسح أجرته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: إن الوجهتين الأخريين هما دبلن وأمستردام، وأن مطار مانشستر، ثالث أزحم المطارات البريطانية، سوف يكون شديد التزاحم من 22 إلى 29 الجاري بسبب الرحلات السياحية المتجهة إلى المدن الثلاث المذكورة وأماكن أخرى في أوروبا والعالم.

وسيكون أشد أيام الشتاء زحاماً في المطارات البريطانية هو الجمعة 22 ديسمبر بناء على نتائج المسح وتتوقع غالبية المطارات البريطانية زحاماً غير عادي في العام الجاري بسبب أعياد الميلاد. ويتوقع مطار هيثرو أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً مرور نحو 250 ألف مسافر يوم 22 ديسمبر، منهم 130 ألف مغادرين، بمعدل مسافرين اثنين كل ثانية خلال ساعات عمل المطار.