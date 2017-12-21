«بوز ألن هاملتون» تستهدف تعزيز جهودها في المنطقة

أعلنت «بوز ألن هاملتون» ترقية سهيل مقدّم إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لقيادة النشاط الشامل لشركة بوز ألن هاملتون في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وتأتي هذه الخطوة لتعزز جهود ورؤية الشركة في إحداث تأثير إيجابي في عملائها والمجتمعات التي تعمل فيها إقليمياً. وكان سهيل قد ساهم في توسعة نشاط الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بخبرته واسعة النطاق في العديد من الأسواق.

والتي تشمل القدرات العمليّة المكثّفة في برامج التحوّل الشامل، وإدارة التغيير ورأس المال البشري وعلم البيانات ودمج القدرات الرقمية في عمليات الأعمال وهندسة موقع العمل.

وقال سهيل مقدّم: تتمتّع بوز ألن هاملتون بإرث طويل في المنطقة منذ 60 عاماً، كما واكبت عقوداً طويلة من التحوّل الاجتماعي والاقتصادي. لقد دعمنا جهود التنمية الوطنية بمجموعة شاملة من القدرات في القطاعين العام والخاص، وفيما نتطلّع قدماً نحو العام 2018، سنواصل الاستثمار في تطوير استراتيجيات قوية وتوفير حلول تقنية متقدّمة لدعم الحكومات والشركات والأفراد في المنطقة، بينما ندعم رؤية الحكومات الإقليمية للمستقبل. وتلعب بوز ألن هاملتون دوراً بارزاً في قطاع الاستشارات والابتكار والتكنولوجيا منذ أكثر من 100 عام.