«غرفة الشارقة» تنظم ندوة للتوعية بتأثيرات الضريبة على الأعمال

سلطت ورشة توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع كليات التقنية العليا - مركز التميز للبحوث التطبيقية والتدريب بعنوان «إدارة تأثير ضريبة القيمة المضافة على الشركات الإماراتية: خارطة طُرُق للنجاح»، الضوء على التأثيرات المتوقعة لضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها بدءاً من 1 يناير المقبل على قطاع الأعمال، والآلية التي يمكن من خلالها إدارة تأثيرها على العمليات التجارية في الدولة.

أقيمت الورشة بمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة الرئيسي أول من أمس بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وخالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، إلى جانب أكثر من 250 من رجال الأعمال، وناقشت خطط العمل واستراتيجيات النجاح في بيئة ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن استعراض لوائحها وتقييم آثارها على نظم وعمليات الأعمال.

وركز د. يوسف خان المحاضر في كليات التقنية العليا ومنسق الندوة على تحديد خارطة طُرُق لإدارة تأثير ضريبة القيمة المضافة على العمليات التجارية في الدولة، وركّز على تعريف رجال الأعمال بمفهوم ضريبة القيمة المضافة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيقها، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والتي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة

مستجدات

واستعرضت الورشة مستجدات النظام الضريبي في الدولة وأجابت عن تساؤلات العديد من أصحاب الشركات حول التشريعات الجديدة المنظمة للإجراءات الضريبية الخاصة بمجتمع الأعمال، وهو ما من شأنه أن يسهم في تمكين الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية من تنظيم أوضاعها واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تعزيز أدائها خلال المرحلة المقبلة قبل حلول موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل.

مساهمات

وأكد عبدالله سلطان العويس أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن حرص غرفة الشارقة على المساهمة في التعريف بالأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة، وضمن جهودها الرامية إلى خدمة أعضائها المنتسبين بتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تعزز من بيئة الأعمال في المجتمع الاقتصادي المحلي، منوهاً بأنها تهدف إلى توعية الجمهور من ممثلي الأعمال والقطاع الخاص بآليات تطبيق الضريبة المضافة بالدولة.

والعمل على جمع ممثلي القطاع الخاص بالقائمين على الغرفة وأهل الاختصاص لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى الاستفسارات وتبادل المعلومات ومناقشة جميع جوانب آليات تطبيق الضريبة. وقال إن غرفة الشارقة حريصة عبر ورش العمل والندوات التي تنظمها على تقريب وجهات النظر، واطلاع الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمؤسسات على كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب زيادة مهارات موظفي المحاسبة وغيرها من المهام في الشركات الإماراتية.

وأن تنظيم الغرفة للورش التوعوية يهدف إلى تعريف منتسبيها بماهية الضريبة والوسيلة الأفضل للامتثال إلى قوانينها. وقال إن هذه الورشة تؤكد استمرار مشاركة غرفة الشارقة وكليات التقنية العليا مجتمعات الأعمال المحلية ومساهمتهما في تعزيز استعداد الأعمال التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية ومواصلتهما في التعاون لتقديم المزيد من البرامج عن ضريبة القيمة المضافة للصناعات المختلفة والتجارة الخارجية والبيع بالتجزئة والتشييد وعمليات المناطق الحرة والضيافة.